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獨／NCC仍要求交回頻譜、資費凍漲 台灣大可能不併了

國軍協助春節疏運 小三通旅客要作PCR填健康聲明書

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍Ｃ-１３０運輸機將支援春節疏運。記者洪哲政／攝影
空軍Ｃ-１３０運輸機將支援春節疏運。記者洪哲政／攝影

國防部上午公布國軍春節期間執行外離島軍民運輸作業規劃，國軍春節期間將配合交通部疏運期程，目前規劃於1月19日至30日，共計12日由空軍C-130型運輸機待命應援。國防部提醒，我國自112年1月1日至31日實施中國航班乘客加強檢疫專案，搭乘金馬地區民眾春節交通專案（小三通）的乘客，須先於各港埠進行唾液PCR篩檢；另搭乘軍機前仍應落實體溫量測及填寫「健康聲明書」，避免肇生防疫破口。

國防部表示，國軍官兵春節連假排休，是由金、馬、澎防衛部依「台澎防衛作戰國軍戰備規定」妥善安排國軍官兵春節期間休假方式及天數。並由陸軍後勤指揮部統籌規劃官兵搭乘往返輸具，儘可能錯開搭機尖峰時段，俾將有限機位留由民眾使用。規劃日期自1月20日起至29日止，空運採C-130型運輸機，針對金、馬、澎地區實施分批、分散運輸。

國防部說，疏運的啟動時機，主要依據交通部民航局「機場暫停起降期間旅客疏運緊急應變機制」，當外、離島地區因天候不佳，或主要節日造成大量民眾滯留，且民間運量無法及時負荷需求時，由交通部民航局向本部傳真公函提出申請，派遣兵力支援執行。春節期間將配合交通部疏運期程，目前規劃於1月19日至30日，共計12日待命應援。

至於運輸兵力，將循春節疏運往例，配合交通部疏運申請期程，規劃C-130型運輸機於屏東本場待命，在不影響戰備演訓任務及不與民航業者爭利前提下支援需求。

國防部說，統計109年至111年派遣空軍C-130型運輸機，協助疏運50架次，搭載軍民3275員。

而因應春節連續假期（10日），國防部說，為使外、離島軍民順利返鄉過節，民航局依據氣象預報資料及各機場旅客滯留人數，研判啟動疏運時機，由該局逕向國防部申請派遣空軍C-130型運輸機支援疏運；另國防部預劃1月19至30日，派遣空軍C-130型運輸機2架待命支援。

國防部提醒，依中央疫情指揮中心111年12月1日起放寬戴口罩等防疫措施，外出於室內空間、室內場所包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間，仍維持應全程戴口罩。而自112年1月1日至31日實施中國航班乘客加強檢疫專案，搭乘金馬地區民眾春節交通專案（小三通）的乘客，先於各港埠進行唾液PCR篩檢；另搭乘軍機前仍應落實體溫量測及填寫「健康聲明書」，避免肇生防疫破口。

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