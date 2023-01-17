嘉義大林慈濟「山上醫生館」新書會 醫病情告白撼人心
嘉義大林慈濟醫院中醫師葉明憲20年前自告奮勇接下每周三到大埔鄉門診服務，至今持續不輟；「山上的醫生館」作者于劍興耗時2年採訪，寫下葉醫師與鄉民親如家人的醫病情故事，昨天新書分享會，大埔鄉長吳明勳與30多位鄉民到場見證多年來彼此刻骨銘心的偏鄉醫療之愛。
位於曾文水庫畔的大埔鄉，曾經是台灣4個無醫鄉之一。2002年由慈濟醫療志業執行長林俊龍時任大林慈濟醫院院長，接起別人眼中的燙手山芋，林執行長更親自參與大林慈濟與大埔鄉兩地的視訊連線，長達15年。目前有長駐醫師林英龍及每周三上山的葉明憲為鄉親看診。
葉明憲為居民看診，透過針灸、刮痧、拔罐，外加一周的中藥，僅10多分鐘的治療，就能紓緩當下的痠麻痛之苦，每次看診病患都逾百人，近幾年來，甚至外溢到台南、高雄、嘉義的居民聞風專程上山求醫治。
鄉長吳明勳說，葉醫師的到來提供鄉親中醫醫療的方便，也提供心理的輔導，醫師這20年來把鄉親當作家裡的人，除了門診外還到居家診療，很感謝所有曾到偏遠大埔鄉來的所有醫療人員給鄉民應有的就醫權。
鄉民陳勵譁說，葉醫生曾6年風雨無阻來家裡幫中風的先生針灸，把他們當做家人在服務；鄉民陳林鳳為說，女兒吟淑小兒麻痺，葉醫生近20年幫忙拿藥換藥針灸，現在女兒可以走路，葉醫師的到來給家人很大的力量。
葉明憲表示，看到病患身體變好變得沒問題時，就很高興，也是自己繼續往前進的動力，通常治療的時候在疾病外，很多是心理方面的問題，互相的關懷有助於疾病的恢復，這是最重要的事情。
「山上的醫生館」由作者于劍興耗時2年採訪寫作，將醫師葉明憲的成長過程、投入醫療志業的大願，以及醫病故事化剎那化為永恆；于劍興表示，期待經由這些故事激起更多的迴響，讓更多人關注偏鄉人口老化的問題，造福偏鄉的民眾。
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