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高雄六龜梅、桃源櫻春節賞花必訪 避免山路肇事將嚴加取締

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
六龜警分局在六龜、桃源景點及周圍道路、易壅塞路段，春節期間將置指示牌引導、交通站崗，並嚴加取締違規。記者林品君／翻攝
六龜警分局在六龜、桃源景點及周圍道路、易壅塞路段，春節期間將置指示牌引導、交通站崗，並嚴加取締違規。記者林品君／翻攝

高雄六龜、桃源是民眾遠離城市、親近山林的熱點，尤其最近寶來梅花、櫻花公園櫻花陸續綻放，預估春節期間會大肆盛開，山頭將湧現車潮。未保民眾平安出遊不敗興，六龜警分局交通組規畫景點及周圍道路、易壅塞路段疏運措施，包含指示牌引導、交通站崗、嚴加取締違規等。

南橫台20線去年5月1日全線復通後，遊客絡繹不絕，每到假日，車流遽增，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段，公告春節期間取消原定周二、四，管制路段梅山口至向陽不得進入的規定，民眾可於上午7點至下午2點，進入管制路段，下午5點前離開。

六龜警分局交通組表示，若梅山口至向陽路段車輛增多，分別在梅山口管制站、拉芙蘭、桃源、寶來二號橋前豎立「前方道路壅塞，暫停前進上山」牌面，並上線警廣，勸導遊客暫停上山，改往他處旅遊。

六龜、桃源山路曲折，且部分陡坡，六龜分局提醒，超速、超車、轉彎車未禮讓直行車、違停、未保持行車安全距離、未注意車前狀況、未靠道路右側行駛等，常是交通事故主因，春節連假期間，將加強交通稽查力度，確保用路人平安。

六龜分局強調，行駛山區更應注重防禦駕駛觀念，勿酒駕及任意變換車道、彎道減速慢行，並對落石提高警覺，也要避免在橋上停車、駐足，造成後方車流壅塞、回堵，甚至引發交通事故。

為減少車流，六龜分局建議民眾多採共乘，也提醒駕車出門前，檢查5油（變速箱油、引擎機油、剎車油、動力方向油、汽油）、4輪（胎壓）、3水（電瓶水、電瓶水箱水、雨刷水），避免半途「顧路」，確保旅遊品質與安全。

六龜分局表示，若發生無人員受傷的交通意外，車輛仍可行駛，肇事雙方可通知警方並先自行蒐證，拍攝碰撞點、全景；以標線為基準，將前後方將事故車輛與周邊設施，如標誌、標線或電線桿等一併攝入，並盡速將車輛移置路邊，待警察到場，再將照片與影像提供員警。

六龜警分局在六龜、桃源景點及周圍道路、易壅塞路段，春節期間將置指示牌引導、交通站崗，並嚴加取締違規。記者林品君／翻攝
六龜警分局在六龜、桃源景點及周圍道路、易壅塞路段，春節期間將置指示牌引導、交通站崗，並嚴加取締違規。記者林品君／翻攝
六龜警分局在六龜、桃源景點及周圍道路、易壅塞路段，春節期間將置指示牌引導、交通站崗，並嚴加取締違規。記者林品君／翻攝
六龜警分局在六龜、桃源景點及周圍道路、易壅塞路段，春節期間將置指示牌引導、交通站崗，並嚴加取締違規。記者林品君／翻攝
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六龜 春節

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