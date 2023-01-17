高雄六龜梅、桃源櫻春節賞花必訪 避免山路肇事將嚴加取締
高雄六龜、桃源是民眾遠離城市、親近山林的熱點，尤其最近寶來梅花、櫻花公園櫻花陸續綻放，預估春節期間會大肆盛開，山頭將湧現車潮。未保民眾平安出遊不敗興，六龜警分局交通組規畫景點及周圍道路、易壅塞路段疏運措施，包含指示牌引導、交通站崗、嚴加取締違規等。
南橫台20線去年5月1日全線復通後，遊客絡繹不絕，每到假日，車流遽增，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段，公告春節期間取消原定周二、四，管制路段梅山口至向陽不得進入的規定，民眾可於上午7點至下午2點，進入管制路段，下午5點前離開。
六龜警分局交通組表示，若梅山口至向陽路段車輛增多，分別在梅山口管制站、拉芙蘭、桃源、寶來二號橋前豎立「前方道路壅塞，暫停前進上山」牌面，並上線警廣，勸導遊客暫停上山，改往他處旅遊。
六龜、桃源山路曲折，且部分陡坡，六龜分局提醒，超速、超車、轉彎車未禮讓直行車、違停、未保持行車安全距離、未注意車前狀況、未靠道路右側行駛等，常是交通事故主因，春節連假期間，將加強交通稽查力度，確保用路人平安。
六龜分局強調，行駛山區更應注重防禦駕駛觀念，勿酒駕及任意變換車道、彎道減速慢行，並對落石提高警覺，也要避免在橋上停車、駐足，造成後方車流壅塞、回堵，甚至引發交通事故。
為減少車流，六龜分局建議民眾多採共乘，也提醒駕車出門前，檢查5油（變速箱油、引擎機油、剎車油、動力方向油、汽油）、4輪（胎壓）、3水（電瓶水、電瓶水箱水、雨刷水），避免半途「顧路」，確保旅遊品質與安全。
六龜分局表示，若發生無人員受傷的交通意外，車輛仍可行駛，肇事雙方可通知警方並先自行蒐證，拍攝碰撞點、全景；以標線為基準，將前後方將事故車輛與周邊設施，如標誌、標線或電線桿等一併攝入，並盡速將車輛移置路邊，待警察到場，再將照片與影像提供員警。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言