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QA整理包／新機更方便！出國自動通關省排隊時間 流程、適用年齡一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園機場湧現出國人潮，內政部建議民眾，使用自動通關可省去不少排隊時間。圖為桃園機場。記者季相儒／攝影
桃園機場湧現出國人潮，內政部建議民眾，使用自動通關可省去不少排隊時間。圖為桃園機場。記者季相儒／攝影

國境解封加上即將迎來年假，台灣各地機場已經陸續湧現出國人潮，為了避免旅客壅塞，台灣機場的「互惠使用自動通關(e-Gate)」也全面升級，使國人出國更加便利。據此，《聯合新聞網》統整出當前自動通關的4大QA，供計畫出國的民眾迅速掌握。

Ｑ1:誰能使用自動通關？

凡是年滿12歲、身高140公分以上的國人，或是持有外僑居留證的外來人口均能申請，且只要申請一次就能終身適用。

Ｑ2:自動通關如何申辦？

不同於過往要先到櫃檯申請，如今註冊、通關全面同步，符合資格的民眾可直接到閘道內錄存臉部影像或壓取指紋資料，即可通關。

另外，國人也可依照舊有流程，攜帶持「中華民國護照」或「臺灣地區入出境許可證（金馬證）」前往各臨櫃申請，再前往閘門通關。

不過須留意，目前查驗機台分為新、舊2種機型，舊機型需經按食指、臉部辨識新機型則僅需透過臉部辨識

自動查驗通關再升級，只要年滿12歲、身高140公分以上的國人，以及持外僑居留證的外來人口，直接到閘道內錄存臉部影像或壓取指紋資料就可通關，簡化註冊程序，一次申請終身適用。圖／內政部提供
自動查驗通關再升級，只要年滿12歲、身高140公分以上的國人，以及持外僑居留證的外來人口，直接到閘道內錄存臉部影像或壓取指紋資料就可通關，簡化註冊程序，一次申請終身適用。圖／內政部提供

Ｑ3:自動通關流程？

1.進行個人護照資料讀取，應翻開個人資料頁，並朝下對準機器左上角進行感應。

2.臉部辨識或同時辨識指紋和臉部，記得辨識時應先摘下帽子、墨鏡、口罩等配件。另外，通關時只得單人依序通過，故與幼童、嬰孩同行的家長無法進入。

移民署自動查驗通關系統，也同步推出註冊、通關二合一升級服務，大幅簡化註冊程序。圖／移民署提供
移民署自動查驗通關系統，也同步推出註冊、通關二合一升級服務，大幅簡化註冊程序。圖／移民署提供

Ｑ4:與哪些國家有互惠機制？

內政部表示，台灣目前已與美國、韓國、澳洲、義大利及德國共5個國家簽署互惠使用自動通關(e-Gate)，歡迎符合資格的國人前往這些國家多加利用。

台灣自動通關目前適用美國、韓國、澳洲、義大利及德國。圖擷自移民署官網
台灣自動通關目前適用美國、韓國、澳洲、義大利及德國。圖擷自移民署官網

自動通關 機場 海關

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