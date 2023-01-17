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春節前後爆出國潮！食藥署列5類常備藥品 放行李最安心

聯合新聞網／ 綜合報導
受新冠疫情影響，民眾已將近3年出遊受到很大限制，世界各國、台灣及日本都陸續宣布放寬入境政策，民眾想要出國旅行的心情也直接反應在班機訂位數。圖為桃園機場一航廈出境大廳，旅客在地勤櫃台前排隊辦理報到手續。記者黃仲明／攝影
受新冠疫情影響，民眾已將近3年出遊受到很大限制，世界各國、台灣及日本都陸續宣布放寬入境政策，民眾想要出國旅行的心情也直接反應在班機訂位數。圖為桃園機場一航廈出境大廳，旅客在地勤櫃台前排隊辦理報到手續。記者黃仲明／攝影

春節年假和寒假即將到來，許多民眾都選在近日出國旅遊，而在行李中需要準備哪些常備藥品呢？食藥署提醒國人，出國的「5大類」常備藥品，同時也提醒有慢性病的民眾記得要攜帶藥物，且若到一些衛生環境較差或是有流行病傳染風險的國家，也需要特別準備的藥物或是疫苗，才能出國旅遊安心又健康。

世界各國疫情趨緩，許多台灣人已經迫不及待出國旅遊，而食藥署透過臉書粉專「藥博士 正藥說」提醒民眾，出國旅遊前建議帶的幾種常備用藥：

一、解熱鎮痛

解熱鎮痛藥物常用於身體上的各種疼痛：頭痛、牙痛、經痛、關節痛等等，也有退燒的功能。是出國必備藥品之一。

二、抗組織胺

抗組織胺可以緩解流鼻水、皮膚過敏等問題，適合出國溫差大容易鼻子過敏，或是擔心吃到或接觸到不乾淨的物體而產生過敏的藥粉，需要注意抗組織胺有分為短效型以及長效型，使用上要特別留意。

三、暈車藥

不論是搭飛機、搭船、搭車都有機會頭暈，容易有暈車體質的藥粉一定要隨身攜帶，特別需要注意嗜睡的副作用，與抗組織胺並用也可能加重鎮靜嗜睡的狀況。

出國旅遊前待準備什麼藥品放在行李較安心？食藥署列出5大類建議民眾攜帶。圖源：imgimage
出國旅遊前待準備什麼藥品放在行李較安心？食藥署列出5大類建議民眾攜帶。圖源：imgimage

四、腸胃用藥

國外美食多多，但是也有可能因為水土不服或是吃到不乾淨的食物而造成旅行者腹瀉、腸胃不適等，或是因為緊張而造成便秘。藥粉可以針對自己容易有的症狀準備藥物。

五、外用藥膏

可以準備蚊蟲藥膏或是外傷藥膏，減少在出國因為外傷造成的不適或是減少感染的風險。

而以上五大類藥品也需要依照個人體質做增減，若仍有不確定，也可以諮詢社區藥局藥師。除此之外，食藥署也提醒平常有在服用慢性病的民眾務必記得攜帶慢性藥物，以避免在國外就醫困難而影響病情。

食藥署最後提醒，到一些衛生環境較差或是有流行病傳染風險的國家，也可以到旅遊醫學門診諮詢需要特別準備的藥物或是疫苗，才能出國旅遊安心又健康。

食藥署 疫苗 慢性病

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