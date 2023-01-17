今晨最低溫9.5度局部有雨 春節這天迎寒流時間點曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(17日)晨大台北及宜蘭局部短暫降雨，氣溫已較昨晨微升，本島縣市平地最低氣溫為新北(石門區)9.5度。小年夜(20日)至除夕(21日)晨東北季風略增強，氣溫略降。年初二、三(23、24日)另一股強冷空氣南下，寒流的機率仍存在。

吳德榮指出，今晨北台灣雲層較多，北海岸、東半部海面有降水回波，大台北及宜蘭局部短暫降雨，北海岸較明顯。今晨氣溫已較昨晨微升，截至4點53分本島縣市平地最低氣溫為新北(石門區)9.5度。各地區平地最低氣溫為中部(台中神岡區)10.8度、南部(台南後壁區)11.8度、東部(宜蘭三星鄉)11.8度。

吳德榮表示，根據最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(17、18日)兩天北海岸、東北部有較大雨勢，大台北及花東偶有局部短暫雨，新竹以南天氣穩定、晴時多雲，冷空氣逐日微幅減弱，北台冷，其他地區早晚冷，應注意保暖。今日各地區平地氣溫為北部10至16度、中部11至21度、南部12至25度、東部12至23度。

他指出，根據最新模式模擬顯示，周四(19日)冷空氣減弱，氣溫略回升；小年夜(20日)至除夕(21日)晨、東北季風略增強，氣溫略降。周四起至除夕晨，迎風面(北海岸、大台北東側、東半部)偶有局部短暫雨，背風面(新竹以南)晴時多雲。除夕(21日)白天起至年初一(22日)冷空氣減弱，氣溫回升；水氣減少，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

他也說，根據最新各國模式模擬顯示，年初二、三(23、24日)另一股強冷空氣南下，氣溫急遽下降，但冷空氣的強度，模擬仍然分歧，「強烈大陸冷氣團」及「寒流」的機率皆存在，且各國模式皆持續調整中，應密切觀察。年初四、五(25、26日)冷空氣減弱，氣溫回升。至於「春節連假」最後3天(27至29日)的天氣，已超過電腦模式的模擬極限。

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