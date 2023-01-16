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威力彩1注獨得5.2億 苗栗公館金旺投注站開出大獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
威力彩今天頭獎1注獨得5.2億元獎金，苗栗縣公館鄉金旺投注站經銷商賴煥垣夫婦喜出望外。記者范榮達／攝影
威力彩今天頭獎1注獨得5.2億元獎金，苗栗縣公館鄉金旺投注站經銷商賴煥垣夫婦喜出望外。記者范榮達／攝影

威力彩今天開獎，頭獎1注開在苗栗縣公館鄉金旺投注站獨得5.2億元獎金，經銷商賴煥垣夫婦喜出望外，從住家趕回投注站，請人漏夜寫紅紙，也有客戶得知特別來買明天大樂透200元沾喜氣。

第5期威力彩今天開獎，終結連22摃，頭獎1注5.2億元獎金，獎落公館鄉金旺投注站，賴煥垣夫婦說，經營投注站20多年，開設在目前位置10年，未曾中過電腦型彩券頭獎，不過，有中過二獎，及3次200元刮刮樂頭獎200萬元。

兩人表示，最近感到很輕鬆，心裡想會不會有好兆頭，開出頭獎心情很好、很高興，真的很難得，威力彩不容易中，聽到公告金旺開出頭彩，從家裡趕回投注站，因投注站接近國道1號苗栗交流道，顧客附近居民，及外地人都會來購買，不知道誰是幸運兒？

今天晚上10點左右，賴煥垣夫婦請人寫紅紙，明天一早貼在門口、並放鞭炮慶祝，今天晚上10點半已有人等不及，專程來買200元大樂透，希望沾喜氣，也恭喜店家開出頭彩。

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