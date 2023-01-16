9秒揪出胃病變！ 台大醫院AI模型精準判定胃鏡影像

胃癌長居國人10大癌症榜內，幽門螺旋桿菌感染是重要危險因子，一旦感染就會改變「胃相」，從做胃鏡到回診做切片，可能得花上一個月才能確定胃部粘膜有無異狀。台大醫院今發表最新醫療成果，根據台大體系10間分院過去十幾年來的胃鏡影像所發展出的人工智慧模型，可在短短9秒內就精準研判胃相，準確率超過9成，目前已經率先在馬祖落地應用。

台大醫院針對難治型幽門桿菌感染的開發第2、3線救援治療處方，榮登國際頂尖期刊《刺胳針胃腸肝病學》，成為國內外治療的重要依據。

台大醫院院長吳明賢長期投入胃癌防治，在國科會與衛福部的支持下，整合國內多家醫學中心成立台灣胃腸疾病與幽門桿菌臨床試驗聯盟，執行多中心臨床試驗和幽門桿菌篩檢，結果顯示，過去30年來台灣成年人幽門桿菌盛行率已從60%降到30%，孩童更降到10%，胃癌標準化發生率也持續下降。

台大醫院內科部主治醫師李宜家表示，傳統的胃相判讀費力又費時，需要做胃鏡、做組織切片，交由病理科醫師判讀，少說也要經過一個月，對醫療資源缺乏、交通不便地區的居民來說，是相當大的礙。台大醫院整合跨院區影像資料庫，與智慧醫療中心通力合作，已成功開發出人工智慧模型，能從胃鏡影像判斷胃相，精準揪出萎縮性胃炎、癌前病變等異常跡象，已在馬祖落地使用。

「過去要一個月的時間才能做完的事情，現在只要九秒可以判定完成。」李宜家說，希望此模式可以有多角化的發展，幫助偏鄉醫師增加判斷能力、降低偏鄉與都會區的醫療不平等。因為胃癌很容易轉移到肝臟，導致治療效果不好，兩大預防關鍵關鍵在於幽門螺旋桿菌的的除菌治療，以及癌前病變每兩三年就要定期追蹤。

吳明賢說，馬祖曾是全國胃癌發生率最高地方，台大醫院歷經20年努力，將當地盛行率從近七成降低至不到一成，胃癌發生率則下降53%，是廣受世界讚譽的標竿。如今發展出AI技術，成功突破時間與空間的限制，解決醫療不平等，希望未來可推廣全台。

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