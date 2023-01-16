快訊

想挽救哈利人生！ 傳查理三世願砸逾15億「要梅根放手」

曾建議與中共談「政治制度性」安排 連戰遭馬英九3原則婉拒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9秒揪出胃病變！ 台大醫院AI模型精準判定胃鏡影像

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院內科部主治醫師李宜家表示，傳統的胃相判讀費力又費時，現在有AI模型輔助，只要九秒即可判定完成。記者邱宜君／攝影
台大醫院內科部主治醫師李宜家表示，傳統的胃相判讀費力又費時，現在有AI模型輔助，只要九秒即可判定完成。記者邱宜君／攝影

胃癌長居國人10大癌症榜內，幽門螺旋桿菌感染是重要危險因子，一旦感染就會改變「胃相」，從做胃鏡到回診做切片，可能得花上一個月才能確定胃部粘膜有無異狀。台大醫院今發表最新醫療成果，根據台大體系10間分院過去十幾年來的胃鏡影像所發展出的人工智慧模型，可在短短9秒內就精準研判胃相，準確率超過9成，目前已經率先在馬祖落地應用。

台大醫院針對難治型幽門桿菌感染的開發第2、3線救援治療處方，榮登國際頂尖期刊《刺胳針胃腸肝病學》，成為國內外治療的重要依據。

台大醫院院長吳明賢長期投入胃癌防治，在國科會衛福部的支持下，整合國內多家醫學中心成立台灣胃腸疾病與幽門桿菌臨床試驗聯盟，執行多中心臨床試驗和幽門桿菌篩檢，結果顯示，過去30年來台灣成年人幽門桿菌盛行率已從60%降到30%，孩童更降到10%，胃癌標準化發生率也持續下降。

台大醫院內科部主治醫師李宜家表示，傳統的胃相判讀費力又費時，需要做胃鏡、做組織切片，交由病理科醫師判讀，少說也要經過一個月，對醫療資源缺乏、交通不便地區的居民來說，是相當大的礙。台大醫院整合跨院區影像資料庫，與智慧醫療中心通力合作，已成功開發出人工智慧模型，能從胃鏡影像判斷胃相，精準揪出萎縮性胃炎、癌前病變等異常跡象，已在馬祖落地使用。

「過去要一個月的時間才能做完的事情，現在只要九秒可以判定完成。」李宜家說，希望此模式可以有多角化的發展，幫助偏鄉醫師增加判斷能力、降低偏鄉與都會區的醫療不平等。因為胃癌很容易轉移到肝臟，導致治療效果不好，兩大預防關鍵關鍵在於幽門螺旋桿菌的的除菌治療，以及癌前病變每兩三年就要定期追蹤。

吳明賢說，馬祖曾是全國胃癌發生率最高地方，台大醫院歷經20年努力，將當地盛行率從近七成降低至不到一成，胃癌發生率則下降53%，是廣受世界讚譽的標竿。如今發展出AI技術，成功突破時間與空間的限制，解決醫療不平等，希望未來可推廣全台。

台大醫院 胃癌 馬祖 偏鄉 衛福部 國科會

延伸閱讀

柯文哲提早從台大退休 主要原因竟是擔心這個

相關新聞

過年聚餐小心拉不停 近4周64起腹瀉群聚四成是諾羅

過年將至，民眾免不了聚餐大吃大喝。但疾病管制署統計，近期國內腹瀉就診人次上升，過去4周就接獲64起腹瀉群聚通報，其中28...

早晚都冷！氣象局發布8縣市低溫特報 連江縣可能下探6度

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局今天下午發布北台灣及外島金馬地區共8縣市低溫特報

SMA罕藥降價契機？3家藥廠爭給付 健保署盼今議價成功

罕病「脊髓肌肉萎縮症(SMA)」會使人逐漸失去全身肌肉控制能力，雖有新藥可延緩退化、增加存活，但一針要價230多萬元，按...

腸病毒兩年來首見死亡 莊人祥：免疫負債恐致重症

腸病毒捲土重來，疾管署今天公布兩年來首例死亡個案，為日前公布的五個月大女嬰，於1月12日病逝；另新增一例成人重症個案，為...

邊境鬆綁出國人潮大增！為何旅行業仍放無薪假？業者說因為這原因

勞動部公布最新減班休息(無薪假)統計，其中旅行社增415人，開放邊境國門，國際旅行恢復，為何旅行社無薪假仍小幅上升？業者...

福島核廢水排放 原能會：IAEA調查團本周赴日追蹤審查

福島第一核電廠含氚廢水擬延至夏天排放，原能會今表示，國際原子能總署（IAEA）專家調查團本周再次赴日針對安全管制議題做追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。