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過年聚餐小心拉不停 近4周64起腹瀉群聚四成是諾羅

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
近期國內腹瀉就診人次上升，過去4週就接獲64起腹瀉群聚通報，其中28起驗出諾羅病毒。情境示意圖。圖／Ingimage
近期國內腹瀉就診人次上升，過去4週就接獲64起腹瀉群聚通報，其中28起驗出諾羅病毒。情境示意圖。圖／Ingimage

過年將至，民眾免不了聚餐大吃大喝。但疾病管制署統計，近期國內腹瀉就診人次上升，過去4周就接獲64起腹瀉群聚通報，其中28起驗出諾羅病毒。疾管署發言人莊人祥提醒，年末聚餐多，務必留意手部衛生和飲食安全；如有腹瀉情形，也要等症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學，降低病毒傳播風險。

疾管署監測資料顯示，近期國內腹瀉就診人次及群聚通報案件數均高於去年同期，且群聚事件檢出病原以諾羅病毒為主。

上周（1月8日至1月14日）門急診腹瀉就診為13萬9728人次，2022和2021年同期則分別為10萬4114及11萬6497人次。全國近4週共接獲64起腹瀉群聚通報，比去年同期56起還要高；其中28起檢出諾羅病毒，占比44％。

莊人祥說，因為年末聚餐多，加上天冷窗戶緊閉等因素，可能都會增加諾羅病毒的傳染機率。感染諾羅病毒後一至三天常出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續一至十天。

由於任何年齡層都可能因吃到被病毒汙染的食物或飲水，或手部接觸受汙染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜等，感染諾羅病毒。因此受病患汙染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，也要用20毫升漂白水加1公升清水擦拭。處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100毫升漂白水加1公升清水消毒清理。

諾羅病毒 莊人祥

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