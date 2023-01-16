春節必逛高雄「夢時代」！萌兔快閃店、獨家美食、超豪華影城「兔Happy」
還在煩惱10天年假要去哪兒嗎？辛苦了一整年，過年放假當然要好好犒賞自己，高雄「夢時代」購物中心從IG「打卡聖地」期間限定快閃店、最潮的豪華影城，再到激起饕客味蕾的獨家美食全都有，讓你過年好吃好玩又好拍，逛一整天也不膩，購物還有機會抽中最新iPhone、黃金兔等大獎！
萌兔可愛爆擊，4大期間限定快閃店Happy New Year兔 You！因應兔年，夢時代推出許多「兔兔相關」的角色授權期間限定快閃店。卡娜赫拉的小動物「夢之遊樂園」讓你坐在充滿粉紅泡泡的「旋轉咖啡杯」裡盡情歡笑，還有超夢幻的「旋轉木馬」、「熱氣球」等設施，以及眾多萌到天邊的週邊商品；懶散兔&啾先生的「懶懶喫茶鋪」也有超多可愛的家居、文具、生活小物，光看就超紓壓！
艾絲樂小兔期間限定店推出「粉色夢幻衣帽間」、「浪漫玫瑰花牆」等，滿足粉紅控的夢想，可愛到讓人瞬間融化。玩玩兔Miffy米飛期間限定店各式週邊商品讓粉絲一次收藏，還有米飛超大扭蛋機讓你轉出好手氣。
超豪華旗艦級影城，高雄最新時尚地標身為時尚先鋒的你，來到「夢時代」，怎能漏掉新開幕、話題爆棚的秀泰影城？商務級輕奢皮椅、19米寬巨幕黃金觀影視野，打造旗艦級視聽體驗，逛街逛累了，不妨走進秀泰影城看場新春強檔好片，充飽電迎向新的一年！
來到百貨公司，當然也少不了大啖美食！「夢時代」堪稱是高雄的美食天堂，不用出國也能享用到各國美食，除了網羅了「饗食天堂」高雄夢時代旗艦店、連續六年獲得米其林必比登推薦的泰式料理「帕泰家」等各大知名特色餐廳，還有全高雄獨家唯一的「Bellini Pasta Pasta」、「點點心」等餐飲霸主，不管你想要吃巧還是吃飽，「夢時代」皆能讓你享用美食解饞好滿足！
集章換好禮，抽iPhone 14 Pro、黃金兔、光陽機車年終獎金剛入袋，聰明消費就趁這一波！1/22到1/26於指定店櫃，當日消費滿3000元，就可憑發票兌換抽獎券乙張，天天都有機會抽中iPhone 14 Pro，還有純金打造的黃金兔、光陽機車(兩台)等你帶回家！
不僅如此，「夢時代」還推出「福兔集章趣」好康優惠：1/22-1/29到「夢時代」指定店櫃不限金額消費，即可獲得期間限定福兔集章卡，至集章卡內指定店櫃消費滿額，即享專屬滿額贈，可以集章換好禮。
年假期間無論是想要逛街血拚、遛小孩fun電，或是來一場浪漫的情侶約會、創造全家人的美好回憶，親朋好友相揪來逛「夢時代」，有吃有玩又有聊，讓你新的一年福兔迎春招好運！
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