快訊

竹巿行政處長爆婚外情閃辭 柯文哲11字回應愛將「下一步」

腸病毒兩年來首見死亡 莊人祥：免疫負債恐致重症

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
避免感染腸病毒，應好好保持戴口罩、用肥皂勤洗手習慣。報系資料照
避免感染腸病毒，應好好保持戴口罩、用肥皂勤洗手習慣。報系資料照

腸病毒捲土重來，疾管署今天公布兩年來首例死亡個案，為日前公布的五個月大女嬰，於1月12日病逝；另新增一例成人重症個案，為30多歲男性。疾管署副署長莊人祥表示，和過去相比腸病毒雖然尚未達流行閾值，但因為過去新冠疫情期間幾乎沒有腸病度疫情，許多孩童多未感染過仍可能造成重症，因此如有相關症狀務必送醫。

疾管署今天公布新增一例成人重症個案，為北部30多歲男性，於去年12月9日出現發燒、嗜睡、嘔吐、肌肉無力、咳嗽、呼吸困難等症狀，12月13日症狀持續未改善持續就醫並於12月19日收治住院。今年1月13日經檢驗確認感染克沙奇A2型，研判為腸病毒感染併發重症確定病例，目前於加護病房住院治療中。

另一例於1月7日公布的五個月大女嬰，於去年12月22日出現咳嗽、有痰症狀至診所就醫，12月30日因無呼吸心跳，立即急救後送醫治療，院方通報疑似腸病毒感染併發重症，今年1月6日經檢驗確定為腸病毒D68型感染。

莊人祥表示，該女嬰送醫時就出現腦損傷，曾使用升壓劑和呼吸器，但仍於1月12日不幸病逝。至於成人重症很罕見，很難說有什麼風險因子。

他說，腸病毒疫情比起往年都還算低點，但已經開始有重症甚至死亡個案出現，算是警訊。尤其腸病毒已有兩、三年沒有流行，現在兩、三歲的孩童可能都未感染過，對此疾病免疫負債問題，就算現在這麼低的疫情都有可能造成重症。

根據疾管署監測資料顯示，上週（1月8日至1月14日）國內腸病毒門急診就診共計1777人次，較前一周的1299人次上升36.8%，有呈上升趨勢。國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計3例，其中1例死亡。

莊人祥表示，腸病毒的傳染力極強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，只有短短數小時的黃金治療時間，家長應觀察是否出現重症前兆病徵，如「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等。一旦出現上述病徵，請務必立即送至大醫院接受適當治療，掌握治療的黃金時間。

疾管署也呼籲，民眾應確實做好手部衛生，尤其需注意酒精對腸病毒的毒殺效果有限，且無法取代濕洗手，就算天氣冷，仍應確實以肥皂或洗手乳依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟洗手。，春節期間，應避免攜帶嬰幼兒至人潮擁擠之公共場所，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，大人及小孩務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

腸病毒 莊人祥

延伸閱讀

5旬男入境即就醫 PCR陽性搶救3天不治死因曝光

15歲少年打3劑…染疫3天呼吸困難送急診 插管治療1.5月不治

獨／赴日旅遊返台沒發快篩？ 莊人祥：機場快篩旅客自由取用

病例數大降二成多第三波疫情已過？ 莊人祥曝主因

相關新聞

開放國門出國者眾旅行業仍放無薪假？業者說因為這原因

勞動部公布最新減班休息(無薪假)統計，其中旅行社增415人，開放邊境國門，國際旅行恢復，為何旅行社無薪假仍小幅上升？業者...

5.1億威力彩今開獎 今天有3個中獎黃金時間助財富自由

威力彩頭獎連摃22期，今天開獎預估獎金將達5.1億元，加上又值農曆新年前夕，買氣旺盛，命理師楊登嵙提到，生肖屬虎、兔、馬...

影／國4台中環線豐原潭子段下午3點通車 蘇貞昌帶利多

國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，上午舉行通車典禮，行政院長蘇貞昌說，此路段通車將與國道1號、國道3號、台...

早退休比較好？研究：提前退休會加速認知能力下滑

賓漢頓大學經濟學家的新研究顯示，提前退休可能與年齡的認知能力下降加速有關。從研究結果看，增加社會活動可能減輕提前退休的認知成本。

腸病毒兩年來首見死亡 莊人祥：免疫負債恐致重症

腸病毒捲土重來，疾管署今天公布兩年來首例死亡個案，為日前公布的五個月大女嬰，於1月12日病逝；另新增一例成人重症個案，為...

SMA罕藥降價契機？3家藥廠爭給付 健保署盼今議價成功

罕病「脊髓肌肉萎縮症(SMA)」會使人逐漸失去全身肌肉控制能力，雖有新藥可延緩退化、增加存活，但一針要價230多萬元，按...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。