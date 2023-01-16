腸病毒兩年來首見死亡 莊人祥：免疫負債恐致重症

腸病毒捲土重來，疾管署今天公布兩年來首例死亡個案，為日前公布的五個月大女嬰，於1月12日病逝；另新增一例成人重症個案，為30多歲男性。疾管署副署長莊人祥表示，和過去相比腸病毒雖然尚未達流行閾值，但因為過去新冠疫情期間幾乎沒有腸病度疫情，許多孩童多未感染過仍可能造成重症，因此如有相關症狀務必送醫。

疾管署今天公布新增一例成人重症個案，為北部30多歲男性，於去年12月9日出現發燒、嗜睡、嘔吐、肌肉無力、咳嗽、呼吸困難等症狀，12月13日症狀持續未改善持續就醫並於12月19日收治住院。今年1月13日經檢驗確認感染克沙奇A2型，研判為腸病毒感染併發重症確定病例，目前於加護病房住院治療中。

另一例於1月7日公布的五個月大女嬰，於去年12月22日出現咳嗽、有痰症狀至診所就醫，12月30日因無呼吸心跳，立即急救後送醫治療，院方通報疑似腸病毒感染併發重症，今年1月6日經檢驗確定為腸病毒D68型感染。

莊人祥表示，該女嬰送醫時就出現腦損傷，曾使用升壓劑和呼吸器，但仍於1月12日不幸病逝。至於成人重症很罕見，很難說有什麼風險因子。

他說，腸病毒疫情比起往年都還算低點，但已經開始有重症甚至死亡個案出現，算是警訊。尤其腸病毒已有兩、三年沒有流行，現在兩、三歲的孩童可能都未感染過，對此疾病免疫負債問題，就算現在這麼低的疫情都有可能造成重症。

根據疾管署監測資料顯示，上週（1月8日至1月14日）國內腸病毒門急診就診共計1777人次，較前一周的1299人次上升36.8%，有呈上升趨勢。國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計3例，其中1例死亡。

莊人祥表示，腸病毒的傳染力極強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，只有短短數小時的黃金治療時間，家長應觀察是否出現重症前兆病徵，如「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等。一旦出現上述病徵，請務必立即送至大醫院接受適當治療，掌握治療的黃金時間。

疾管署也呼籲，民眾應確實做好手部衛生，尤其需注意酒精對腸病毒的毒殺效果有限，且無法取代濕洗手，就算天氣冷，仍應確實以肥皂或洗手乳依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟洗手。，春節期間，應避免攜帶嬰幼兒至人潮擁擠之公共場所，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，大人及小孩務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

商品推薦