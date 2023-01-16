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彰化風場航道禁漁訴願成功 律師：能源轉型不該犧牲漁民權益

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
離岸風電示意圖。聯合報系資料照
離岸風電示意圖。聯合報系資料照

交通部去年4月26日公告彰化風場航道處分，漁船不得於彰化風場航道之南北巷道等進行漁業行為，許多漁民不滿提起訴願。今天收到行政院訴願決定，認為認為航道處分關於禁漁部分違反法律保留原則，要求交通部另為適法處分。律師表示，能源轉型固然重要，但不該犧牲漁民權益為代價；環團表示，訴願委員會在言詞辯論時已質疑「禁航規定」明確性不足，但其卻沒在撤銷範圍，會與漁民討論是否起訴。

交通部航港局去年公告彰化風場航道並於10月實施，其中「彰化風場航道航行指南」，包含漁船不得逾風場航道南、北巷道及分隔區進行漁業行為；漁船應由東、西側緩衝區、彰化外海近岸航行區通行；所有穿越及航行彰化風場航道之船舶，要到彰化報到，違者可處10萬元至50萬元罰鍰。

我國201位漁民對彰化風場航道禁漁、禁航及強制報到等措施不服，去年11月至今年4月間，陸續委任漁環中心協助提起訴願，主張交通部在法律無授權的情況下，違法限制漁民權利；交通部所提的參考案例「新加波海峽分道通航制」及「直布羅陀海峽分道通航制」，船隻密集度比彰化風場航道高4倍至40倍，但都無限制漁民航行及捕魚；另「彰化風場航道航行指南」規定矛盾，違反明確性原則。

漁民今天收到行政院訴願決定，認為航道處分關於禁漁的部分違反法律保留原則，要求交通部另為適法處分，但就禁止漁民航行的部分則仍認為沒有違反明確性或比例原則。

漁民權益暨環境永續中心專職律師黃馨雯表示，重大爭議的行政處分要在行政訴訟中取得勝訴相當不易了，在訴願階段就被撤銷更是難上加難，可見彰化風場航道處分本身的違法性猶如刻在額頭上般明顯，「能源轉型固然重要，不該以全然犧牲漁民權益為代價」。

黃馨雯表示，訴願委員在言詞辯論時大力質疑「禁航規定」明確性不足，但「禁航規定」卻沒有在撤銷範圍，況且無法航行又該如何捕魚？這部分會再與漁民討論是否起訴。

漁環中心研究員吳斐竣表示，訴願結果凸顯離岸風電推動過程中，缺乏實質的利害關係人議合，受離岸風場影響最大的捕撈漁民，知情權與參與權嚴重不足。

吳斐竣指出，航港局與部分區漁會進行內部會議後就做成決定，航行指南生效後才又成立「風場航道航行安全推動小組」作為溝通協調平台，根本無法解決「禁航規定」對漁民作業產生的嚴重干擾，主管機關所謂的「共存共榮」只是空談，呼籲交通部，應主動重新檢討處分，遵守法治國原則並落實公民參與。

漁民 彰化 交通部

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