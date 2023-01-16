開放國門出國者眾旅行業仍放無薪假？業者說因為這原因

勞動部公布最新減班休息(無薪假)統計，其中旅行社增415人，開放邊境國門，國際旅行恢復，為何旅行社無薪假仍小幅上升？業者表示，整體航班運量仍在緩步恢復中，推估至少農曆年後，旅行業者的無薪假才能趨緩。

品保協會公關主委、創新旅行社董事長李奇嶽表示，去年10月11日開放國門，雖出入境人數有慢慢成長，但因為航空機位供應量，僅有2019年、疫情前的四成；所以整個旅遊市場恢復當然沒辦法這麼快，旅行團上架銷售需要一段時間，人力招募也需要時間，復甦的腳步要慢慢復甦，等到航空運量慢慢增加，市場會恢復更快。

李奇嶽表示，無薪假仍小幅上升很正常，沒有這麼大的航空班機供應量，就不會有這麼多營收，沒有這麼多營收，人就不會有這麼多成長。

他說，在復原能力上，大型旅行社的集散客、成團能力比較強；但中小型旅行社大多做團體旅遊，包括公司行號機關團體，這種復原能力不會這麼快，公司行號機關團體的團，至少要到今年第二季才會開始出團，農曆年前開始開放市場來不及籌備，機關團體也不會在年前辦活動，農曆年前機位也拿不到，所以恢復會相對較慢，至少要到2024年，才會恢復2019年、疫情前的航空供應量。

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