遭獨留反鎖暴增4.1倍 靖娟基金會籲家長不應獨留幼童

靖娟基金會公布111年兒童事故新聞分析情形，發現111年的反鎖個案數相較去年竟暴增4.1倍，呼籲家長千萬不能掉以輕心。

靖娟基金會分析反鎖的原因，多半為家長將幼兒獨留在車內或家中，下車或外出後卻未帶鑰匙或找不到鑰匙，才導致幼童遭到反鎖。農曆春節將至，家庭聚會和出遊的機會皆大增，呼籲家長參考預防反鎖的「一不三要」，避免粗心或貪圖一時方便，導致孩子陷入危險中。

根據靖娟統計，111年扣除兒虐、性侵等類別，共發生217件兒童事故新聞，導致14歲以下兒童55死421傷。以事故類別來看，食品安全造成255人受傷，其中2起大規模的集體食品中毒事件就有219人，顯見食品安全管理的重要性。除了食品安全外，照顧疏忽造成最多兒少死傷(69人)，也是案件數最多(64件)和死亡人數(13人)最多的類別。其中，車內和屋內反鎖的人數，更佔其中的42%(29人受傷)，相較去年(7人)更暴增4.1倍。

根據美國國家安全委員會的統計，美國每年平均有38個15歲以下兒童死於車內反鎖，長時間處於密閉的車內可能使幼兒中暑或缺氧窒息，去年9月日本發生3歲女童被獨自困在娃娃車內5小時，最後喝光水慘遭活活熱死，美國兒科學會的研究也指出，即使是在戶外攝氏22度的天氣，車內溫度也可以在一小時就達到攝氏47度，兒童對溫度調節能力較差，將幼童獨留在車內將大大增加其中暑機率。

靖娟基金會表示，孩子被獨自關在密閉空間，可能會觸碰家中的危險物品，導致壓、砸、夾、刺、撞傷，甚至觸碰電器或插座，而導致燒傷或觸電，有近八成的墜樓事故皆和幼童獨處有關。

靖娟基金會執行長林月琴表示，家長往往認為反鎖不會導致嚴重後果，而抱持僥倖心態，像「馬上回來應該沒有關係」想法。然而，分析國外案例，反鎖很可能造成不可挽回的悲劇，家長也應該積極教育孩子，面對反鎖時應保持冷靜和大人對話，並記得大聲呼叫引起大人注意，以避免孩子的無辜傷亡。

靖娟基金會提供預防反鎖的「一不三要」，不獨留、要鑰匙、要防護、要察看，避免毒瘤兒童造成憾事發生。

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