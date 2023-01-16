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民航局頒「金翔獎」 立榮蟬聯「國內定期航線組」獎

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
民航局今(16)日舉辦76週年慶祝大會暨頒獎典禮，立榮航空四度蟬聯金翔獎「國內定期航線組」殊榮，由交通部次長祈文中(左)頒發獎牌給立榮航空董事長林志忠(右)。立榮航空／提供
民航局今(16)日舉辦76週年慶祝大會暨頒獎典禮，立榮航空四度蟬聯金翔獎「國內定期航線組」殊榮，由交通部次長祈文中(左)頒發獎牌給立榮航空董事長林志忠(右)。立榮航空／提供

國內航空業最高榮譽「金翔獎」今天揭曉，立榮航空蟬聯「國內定期航線組」獎項，交通部民用航空局局長林國顯說，航空業在疫情期間承受了苦難，但也「沒有浪費苦難」，反而保留了元氣，培養了更強的韌性。

民航局表示，從民國87年起即持續辦理民用航空運輸業營運與服務評鑑，以客觀衡量標準進行評定，且不斷地滾動檢討，期能鼓勵各民用航空運輸業者在航空運輸服務上不斷進步。

這次評鑑期間為109年7月至111年6月，因受新冠肺炎疫情影響，國際及兩岸航線客運量大幅下降，僅剩2.38%，因此暫停辦理國際及兩岸航線組的營運與服務評鑑。

民航局表示， 這次參加「國內定期航線組」獎項評鑑者，計有華信、立榮及德安等3家航空公司。其中，立榮航空在營運及資訊服務各面向評鑑指標表現具水準，獲得評鑑委員好評，獲評為該組別蟬聯第一名，也成為今年唯一金翔獎獲獎業者。

立榮航空董事長林志忠表示，立榮航空除了營運亞洲區域及兩岸航班，並長期投入本島往返離島及花東等國內航線的空運服務，2020年起受COVID-19疫情影響，仍兢兢業業提供旅客空中交通服務，在台灣疫情趨緩後，積極配合各地政府旅遊振興方案，以增班或放大機型方式提高運能，滿足國人旅遊需求。

林國顯表示，從SARS、金融風暴到新冠肺炎疫情，國內航空業幾十年來飽受各種政治、經濟與環境威脅，但追求進步的努力都沒有因此打慢，「沒有把我們打倒的苦難，會讓我們更強壯」，航空業承受了苦難，但也沒有浪費苦難，透過政府的紓困保留了元氣，為未來的復甦做好準備，自己也培養了強大的韌性，因此能在復甦時提供最好的服務。

交通部次長祁文中則表示，過去三年，航空業宛如在疫情期間執行了「韌性加強計畫」，除了維持自身的營運，還協助政府疏運防疫物資，而且，從來沒有停止軟硬體更新的腳步，如今，終於在疫情趨緩時迎來了復甦，因為大家都做了準備，希望航空業能在2024年回到疫情前水準。

疫情 航線 立榮航空

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