5.1億威力彩今開獎 今天有3個中獎黃金時間助財富自由
威力彩頭獎連摃22期，今天開獎預估獎金將達5.1億元，加上又值農曆新年前夕，買氣旺盛，命理師楊登嵙提到，生肖屬虎、兔、馬、猴，是今天財運最好的4個生肖，另外今天上午11時至下午1時，以及下午3時至5時、晚上7時至8時，都是旺財時段，民眾可前往購買彩券。
命理師楊登嵙說，連槓多期的威力彩今天上看獎金5.1億元，預計又掀起一波買氣，每個人都希望能夠得到財神爺的眷顧，當中大獎、財富自由的幸運兒，以下傳授5種招財方式，希望幫助奪下大獎。
分述如下：
一、1月16日這天財運最好的生肖是虎、兔、馬、猴，建議屬前述4個生肖的民眾，不要錯失當5.1億富翁的機會。
二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等候，不管當天您是在家裡或飯店，以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，1月16日「財神方」都是在南方。
例如，1月16住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往南方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。若1月16住在家裡，就以家裡為中心點，往南方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。
三、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；另外，耳朵拉一拉，「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用。
四、今天的幸運色是綠色、蘋果綠色、藍色、黑色，可以選擇穿著，增加財運。
五、今天旺財時間有3個時段，分別是上午11至下午1時、下午3至5點，以及晚上7時至8時。
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