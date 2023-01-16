影／國4台中環線豐原潭子段下午3點通車 蘇貞昌帶利多

國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，上午舉行通車典禮，行政院長蘇貞昌說，此路段通車將與國道1號、國道3號、台74 線、台61線串連構成台中都會區完整高快速公路網，再搭配他去年核定的國道1號后里至大雅路段拓寬計畫可行性研究、明年完工通車的國1接台74計畫，可提升大台中地區整體路網運輸。

高公局趙局長簡報指出，這次國4豐原潭子段工程通車全線總長約11公里，起點為原國道4號豐原端，往東續行以豐原1 、2 、3號隧道，路堤路塹段穿越豐原東側山麓丘陵區，以潭子高架橋銜接至目前已通車的潭子交流道至潭子系統交流道路段，是連結整體台中都會區高快速公路環狀路網最後一哩路。

台中都會區東側霧峰、太平、大里及北屯地區可利用台74 線在潭子系統交流道銜接國道4號 ，藉由與國道1號及國道3號系統交流道北上，避開國道1號豐原大雅段及國道3號霧峰快官易壅塞路段，豐原、石岡、東勢及和平等山城地區民眾可利用豐勢交流道進出國道4號，也可利用潭子系統交流道匝道與既有台74線(台中生活圈4號快速道路)作連結，快速到達台中市區，約可節省20分鐘車程，可帶動豐原及潭子地區周邊觀光旅遊之發展。

此工程自民國106年3月陸續開工至今，歷經文化資產保護及遺址搶救、砂石場用地拆遷、交維改道頻繁及隧道內遭遇高水位、脆弱地質、洞口淺覆蓋段等施工難；此計畫豐勢交流道西 入匝道(匝2)先在民國110年11月26日完工達通車標準後即開放使用，潭子系統交流道至潭子交流道路段(潭子路段) ，包含豐原連絡道及潭子連絡道，及豐勢交流道東出匝道(匝1) 也分別於民國111年1月22日及5月30日提前開放通車 ，今天全線路段開放通車後，可串聯豐原、潭子、北屯都會區快速公路路網。

另外，國道一號銜接台74線大雅交流道已於民國108年11月30日開工，經費54.71億元，國一后里到大雅段拓寬可行性評估，行政院去年1月核定，經費94.7億元。

交通部長王國材表示，豐原潭子段是國道四號台中環線最後一段，通車後，台中環線很完整，外面有高速公路網，內環有台74環狀線，這條道路11公里，主要在山區，施工不易，也遇到二個斷層，為讓台中早點用到此路，分段通車，今天完成且完整，最大意義是以前到台中多走國道一號，現在可早點分散，國一和國三台中段比較不會擁塞，國道一號后里到大雅的拓寬，行政院長蘇貞昌已核定，象徵拓寬工程和國四環線完工，可紓解國道台中交流道擁塞問題，另外明年6月完工的國一和台74線系統交流道，他說台中公路網很完善，交通部持續完成各項建設。

行政院長蘇貞昌表示，他主持今天通車典禮，不是要占功勞，而是要感謝這一路來多少人的幫忙，完成台中重要環狀道路，6年前動工，他感謝幾位前任行政院長打下基礎，他扛重擔，地方協助，這是艱難工程，6成地區在山區，要高架，又碰到斷層，保留文化，第一線工程人員辛苦，在不見天日的隧道內或高空中施工，沒日沒夜工作，他看到成果特地來感謝，要記得沿路走來的辛苦。

蘇貞昌說，大家都生活在這塊土地上，意見會有不同，民主會喧鬧，但大家合起來才有力量，才會讓一條路通車，讓國家前進，讓人民期待會實現，讓我們一起加油。

台中市長盧秀燕感謝行政院長蘇貞昌在過年前，給中部地區帶來新年禮物，她說國道四號豐潭段全線通車，大台中市就缺這段路，通車後，台中山海屯區就可連結，國道一號、三號和四號，與74號快速道路形成完整路網，這條路段通車非常重要。

立委江啟臣指出，國道四號豐原潭子段是地方期待已久的重大工程，更是縣市合併後真正縫合原縣區與舊市區的關鍵，是讓大台中高速路網環線完整結合的重要拼圖。

江啟臣說，解決大台中高速交通問題，豐潭段只是第一步，他感謝蘇貞昌院長今天同意落實原訂「東勢-豐原快速道路」中央地方經費分攤比例，未來會持續監督東豐快的進度。

今天通車典禮由行政院長蘇貞昌主持，台中市長盧秀燕與立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣、楊瓊瓔與多位民代、里長和豐原區長洪峰明等人都到場，許多工程人員興奮在場合影，高興互說「辛苦了」。 國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，上午舉行通車典禮。記者游振昇／攝影 國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，上午舉行通車典禮。記者游振昇／攝影 國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，上午舉行通車典禮。記者游振昇／攝影 國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，上午舉行通車典禮。記者游振昇／攝影 國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，上午舉行通車典禮。記者游振昇／攝影 國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，上午舉行通車典禮，行政院長蘇貞昌主持。記者游振昇／攝影 國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，上午舉行通車典禮。記者游振昇／攝影 國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，上午舉行通車典禮。記者游振昇／攝影 國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，上午舉行通車典禮。圖／高公局提供

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