日統4條國客運路線確定不收攤 由統聯客運接手
新冠肺炎疫情三年影響，日統客運公司的國道客運路線在整體大環境影響下，導致經營困難營收銳減，日統多次表達無意願繼續經營國道客運路線。公路總局為此多次由主管率員南下與負責人林義風董事長關切懇談，日統客運在整體經營策略考量下仍決定不再繼續經營國道客運路線。
嘉義區監理所所長黃萬益表示，日統客運公司經營的國道客運路線，主要服務斗六、北港、四湖、民雄等地區民眾往、返台北，日前已提出路線停駛，「【7005】民雄-台北」自112年1月16日起由統聯客運無縫接軌接續服務，維持原路線、站位行駛不中斷。
另外「【7000】斗六-台北」、「【7001】北港-台北」、「【7002】四湖-台北」3條路線自112年2月1日起，亦將由統聯客運接續服務，乘車資訊後續將在沿線各站及統聯客運網站公告，嘉義區監理所表示相關國道路線由統聯客運服務不中斷。
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