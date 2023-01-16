擴大草鴞友善環境面積 南科屏東園區3闖環評初審過關

環保署今召開南科屏東園區第3次環評初審，開發單位針對環委上次意見，強化說明園區及鄰近園區範圍影響環境的衝擊及健康風險評估、再生水使用相關規畫、東方草鴞友善環境等內容。環委建議擴大草鴞友善環境面積、加強園區化學品使用管理計畫等，經討論後決議予以通過，全案後續送交環評大會審查。

開發單位南科管理局說明，針對環委第2次初審給予的意見，經評估園區及鄰近園區範圍影響的衝擊及健康風險均屬輕微；承諾園區廠商進駐且營運達一定規模（80%）時，再次執行健康風險評估；優先規畫南科園區交換使用再生水或其他水源如海淡水的換水方式，降低區域自來水依賴，增加水源調度韌性。

配合當地政府再生水廠所產製的水量與水質，符合園區廠商需求時，媒合廠商使用再生水；園區實際用水量成長至2700公噸（CMD）時依規定在2年內媒合屏東園區廠商與南科園區進駐廠商交換使用再生水量或其他水源，以達成替代屢行的目標。

針對再生能源設置及容量，南科管理局表示，契約電量達800瓩（kW）以上的建廠廠商，再生能源義務裝置容量，應達該用戶前一年度平均契約電量的20％、屋頂可設置面積50％，應設置太陽光電設施、以廠商量產後，取得前一年度實際用電量20％再生能源為目標。

生態植栽方面，園區滯洪池陸域範圍規畫草鴞友善環境營造區，營造面積約0.5公頃，種植植栽以白茅為主，可搭配如鋪地狼尾草、甜根子草等高草植物，友善環境周圍規畫複層式植栽的隔離綠帶，以降低環境及人為擾動，周圍也將設置圍籬防止流浪貓犬、優化鼠類活動環境，除配合防治傳染病或病蟲害，使用環境用藥，禁止使用毒鼠藥，以維持草鴞食源。

環委要求，評估擴大草鴞友善環境至0.8公頃的可能性，相關保育計畫應徵詢保育主管機關及專家建議，加強施工及營運期間流量犬侵擾措施；加強園區化學品使用管理計畫，評估與鄰近經濟部屏東科技產業園區（含擴廠）建立化學品使用聯合管理機制。

環委表示，開發單位承諾本園區廠商進駐且營運達一定規模（80%）時，再次執行健康風險評估，但要補充說明其具體內容；若屏東科技產業園區（含擴廠）已執行健康風險管理評估時，本園區應與前述園區的健康風險評估合併計算。

環委也要求，補充說明魚體含砷量偏高情形的可能原因，並研提減輕措施；另本園區施工及營運期間園區管理單位所屬運輸車輛應有50％以上為最新2期排放標準車輛或電動車輛；加強與當地居民、團體溝通作業。

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