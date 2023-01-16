快訊

台灣地雷島／美售台爭議戰防雷 人權團體質疑恐誤炸無辜

T1聯盟／魔獸退燒？霍華德搭高鐵 兩腳「翹高高」掛頭墊引反感

整理包／年終獎金買台積電時機對嗎？投資人可關注三大台股標的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約平台照常

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
春節連假即將到來，北市衛生局表示，台大、萬芳、聯合醫院等23家急救責任醫院都會照常24小時開設急診。本報系資料庫
春節連假即將到來，北市衛生局表示，台大、萬芳、聯合醫院等23家急救責任醫院都會照常24小時開設急診。本報系資料庫

春節連假即將到來，北市衛生局表示，台大、萬芳、聯合醫院等23家急救責任醫院都會照常24小時開設急診；官網則繼續提供COVID-19疫苗接種預約服務，民眾可於每周二至周五上午9時至晚間9時預約。

衛生局表示，台大、萬芳、聯合醫院等23家急救責任醫院都會照常24小時開設急診；多數醫院於1月21日至1月25日停止門診服務或僅提供部分門診，1月26日後逐步恢復正常開診。

衛生局表示，截至13日為止，台北市各醫院開設專責病床數共617床，空床數252床、空床率40.8%，近幾周空床率都有維持在40%以上，醫療儲備量能量充足。

衛生局表示，疫苗接種服務於官方網站上，繼續提供COVID-19疫苗接種預約服務資訊，可於每周二至週五上午9時至晚上9時預約接種，倘來不及於平台預約，可透過醫院特別門診預約接種疫苗；不過多數視訊診療或社區藥局服務機構在22日至25日暫停服務，26日後逐步恢復正常。

衛生局表示，另外，明天起可預約23日至29日施打，疫苗種類包含BNT、Novavax、莫德納次世代等，台大、萬芳、西園等合約醫院也有開設特別門診供民眾直接掛號接種。

衛生局 疫苗 台大

延伸閱讀

北市警局長交接 蔣萬安讚楊源明交出漂亮成績單

112學測社會／時事緊扣萊豬、疫苗 考生讚簡單：多不到一小時就交卷

輝瑞次世代疫苗與中風風險增加有關？美FDA和CDC這樣說

張菲求唱法文版「一支小雨傘」 女歌手曝真實心聲

相關新聞

冷氣團發威平地下探8.2度 吳德榮：年初二有寒流機率

中央氣象局表示，受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東半部地區有局部短...

早退休比較好？研究：提前退休會加速認知能力下滑

賓漢頓大學經濟學家的新研究顯示，提前退休可能與年齡的認知能力下降加速有關。從研究結果看，增加社會活動可能減輕提前退休的認知成本。

影／打麻將胡牌笑太狂竟漏尿 尷尬就醫原來骨盆肌鬆了

高雄一名61歲周女士有慢性便祕及夜間頻尿情形，有次打麻將手氣旺，胡牌時笑得太狂竟漏尿！事後花三個月看了婦科、泌尿科、大腸...

日統4條國客運路線確定不收攤 由統聯客運接手

新冠肺炎疫情三年影響，日統客運公司的國道客運路線在整體大環境影響下，導致經營困難營收銳減，日統多次表達無意願繼續經營國道...

擴大草鴞友善環境面積 南科屏東園區3闖環評初審過關

環保署今召開南科屏東園區第3次環評初審，開發單位針對環委上次意見，強化說明園區及鄰近園區範圍影響環境的衝擊及健康風險評估...

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約平台照常

春節連假即將到來，北市衛生局表示，台大、萬芳、聯合醫院等23家急救責任醫院都會照常24小時開設急診；官網則繼續提供COV...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。