北市春節23家醫院設急診 疫苗預約平台照常

春節連假即將到來，北市衛生局表示，台大、萬芳、聯合醫院等23家急救責任醫院都會照常24小時開設急診；官網則繼續提供COVID-19疫苗接種預約服務，民眾可於每周二至周五上午9時至晚間9時預約。

衛生局表示，台大、萬芳、聯合醫院等23家急救責任醫院都會照常24小時開設急診；多數醫院於1月21日至1月25日停止門診服務或僅提供部分門診，1月26日後逐步恢復正常開診。

衛生局表示，截至13日為止，台北市各醫院開設專責病床數共617床，空床數252床、空床率40.8%，近幾周空床率都有維持在40%以上，醫療儲備量能量充足。

衛生局表示，疫苗接種服務於官方網站上，繼續提供COVID-19疫苗接種預約服務資訊，可於每周二至週五上午9時至晚上9時預約接種，倘來不及於平台預約，可透過醫院特別門診預約接種疫苗；不過多數視訊診療或社區藥局服務機構在22日至25日暫停服務，26日後逐步恢復正常。

衛生局表示，另外，明天起可預約23日至29日施打，疫苗種類包含BNT、Novavax、莫德納次世代等，台大、萬芳、西園等合約醫院也有開設特別門診供民眾直接掛號接種。

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