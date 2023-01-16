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苗栗3同住女一氧化碳中毒送醫 冷鋒報到 醫師提醒要注意

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
大千醫院指出，三位就醫女子在接受高壓氧治療後，症狀均已順利改善。圖／大千醫院提供
大千醫院指出，三位就醫女子在接受高壓氧治療後，症狀均已順利改善。圖／大千醫院提供

新一波寒流又來報到，天氣寒冷時最容易發生一氧化碳中毒事件，近日苗栗也發生三名同住女子，因天冷門窗緊閉造成一氧化碳中毒送醫治療案例，苗栗市大千醫院建議民眾，天氣寒冷，但家裡務必開啟一扇窗，保持室內空氣流通，尤其是使用瓦斯爐、燃氣熱水器或炭火時，更是要特別留意。

大千醫院指出，苗栗市有三名女子，因一起工作，合租一間20年的公寓居住。近日，其中一位劉小姐洗完澡後和另兩位室友在客廳聊天，聊到一半突然昏倒，室友連絡救護車將她送至醫院急診就醫，沒想到另兩位室友也陸續出現頭暈、頭痛等身體不適的情形，經抽血檢查後，發現三人都是一氧化碳中毒，所幸經高壓氧治療後，三人症狀均順利改善。

大千綜合醫院高壓氧治療中心醫師羅浩儒表示，一氧化碳是一種無色、無味的氣體，是因燃燒不完全所產生。由於一氧化碳比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會造成非常大的毒害甚至死亡。

當發生一氧化碳中毒時，會產生噁心、嘔吐及暈眩等症狀，此時應立即將門窗打開、讓空氣流通，同時將病人移至通風處，保持呼吸道暢通，並盡速撥打119求救。

根據研究顯示，部分一氧化碳中毒病人會出現延遲性神經精神後遺症，包含：焦慮、記憶力差、智能減退、大小便失禁等症狀，可能持續一年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠的影響；因此，若能在中毒初期儘早給予高壓氧治療，就能減少對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。

羅浩儒也表示，每年這段時間因天氣寒冷，常是一氧化碳中毒的高峰期，大千綜合醫院也收治過多名一氧化碳中毒的病人，所幸接受高壓氧治療後都能恢復正常。隨著農曆春節將至，仍要提醒民眾不可掉以輕心，才能平安健康過好年。

院方也提醒民眾，雖然天氣寒冷，但家中窗戶記得要打開一扇，讓室內空氣流通。圖／大千醫院提供
院方也提醒民眾，雖然天氣寒冷，但家中窗戶記得要打開一扇，讓室內空氣流通。圖／大千醫院提供

一氧化碳中毒 室友

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