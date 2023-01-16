苗栗3同住女一氧化碳中毒送醫 冷鋒報到 醫師提醒要注意
新一波寒流又來報到，天氣寒冷時最容易發生一氧化碳中毒事件，近日苗栗也發生三名同住女子，因天冷門窗緊閉造成一氧化碳中毒送醫治療案例，苗栗市大千醫院建議民眾，天氣寒冷，但家裡務必開啟一扇窗，保持室內空氣流通，尤其是使用瓦斯爐、燃氣熱水器或炭火時，更是要特別留意。
大千醫院指出，苗栗市有三名女子，因一起工作，合租一間20年的公寓居住。近日，其中一位劉小姐洗完澡後和另兩位室友在客廳聊天，聊到一半突然昏倒，室友連絡救護車將她送至醫院急診就醫，沒想到另兩位室友也陸續出現頭暈、頭痛等身體不適的情形，經抽血檢查後，發現三人都是一氧化碳中毒，所幸經高壓氧治療後，三人症狀均順利改善。
大千綜合醫院高壓氧治療中心醫師羅浩儒表示，一氧化碳是一種無色、無味的氣體，是因燃燒不完全所產生。由於一氧化碳比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會造成非常大的毒害甚至死亡。
當發生一氧化碳中毒時，會產生噁心、嘔吐及暈眩等症狀，此時應立即將門窗打開、讓空氣流通，同時將病人移至通風處，保持呼吸道暢通，並盡速撥打119求救。
根據研究顯示，部分一氧化碳中毒病人會出現延遲性神經精神後遺症，包含：焦慮、記憶力差、智能減退、大小便失禁等症狀，可能持續一年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠的影響；因此，若能在中毒初期儘早給予高壓氧治療，就能減少對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。
羅浩儒也表示，每年這段時間因天氣寒冷，常是一氧化碳中毒的高峰期，大千綜合醫院也收治過多名一氧化碳中毒的病人，所幸接受高壓氧治療後都能恢復正常。隨著農曆春節將至，仍要提醒民眾不可掉以輕心，才能平安健康過好年。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言