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春節假期上醫院 健保署：查健保快易通APP
春節假期長達10天，中央健康保險署中區業務組今統計指出，多數醫院大多在21日（除夕）上午仍有門診，除夕下午開始至1月24日（初三）停開或僅有部分門診；除夕當天有43%西醫診所開診，25日（初四）幾乎有7成醫院恢復看診。
健保署說，請民眾非重病勿跑大醫院急診，只要到健保署全球資訊網或用手機下載的「健保快易通 APP」點選「長假期服務時段」頁面，就可查詢住家附近醫療院所春節期間看診服務情形。
以目前中區業務組轄區統計顯示，除夕上午仍看診的有衛生福利部台中醫院、豐原醫院、彰化醫院、南投醫院、草屯療養院，以及林新醫院、大甲李綜合醫院、光田綜合醫院、秀傳紀念醫院、台中慈濟醫院、彰化基督教醫院、彰化基督教兒童醫院、澄清綜合醫院、澄清綜合醫院中港分院等14家醫院。
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