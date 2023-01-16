冷氣團發威平地下探8.2度 吳德榮：年初二有寒流機率

中央氣象局表示，受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，今日西半部山區亦有零星短暫雨；今、明兩天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生。

氣象局發布豪雨特報以及低溫特報，豪雨特報區域為基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率；低溫特報區為新北市、基隆市、桃園市、連江縣橙色燈號，有6度左右低溫；台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、金門縣為黃色燈號，有持續10度以下低溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(16日)晨北台灣雲層較多；伴隨降水回波，桃園以北及宜、花局部降雨，北海岸較明顯。今晨截至5點53分本島縣市平地最低氣溫依序為：新北(石門區)8.2度，基隆(七堵區)9.1度，桃園(觀音區)9.4度；各地區平地最低氣溫：中部(台中清水區)10.1度，南部(台南白河、後壁區)12.2度，東部(宜蘭南澳鄉)11.9度。

中央氣象局發布低溫特報。截圖自中央氣象局

吳德榮說，今日至周三(16至18日)受強冷空氣影響，北海岸、東北部有較大雨勢，大台北及花東偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲、天氣穩定；北台冷，其他地區氣溫略降、早晚冷。今日各地區平地氣溫：北部8至15度，中部11至20度，南部13至24度，東部12至23度。各國模式模擬的強度，台北測站將降至12度上下，符合「強烈大陸冷氣團」的機率，北部平地最低氣溫約在8度左右，應注意保暖。

他表示，周四(19日)冷空氣略減弱，氣溫略回升；小年夜(20日)冷空氣增強，再度接近「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)標準，平地最低氣溫也會降至10度上下。除夕(21日)白天起至年初一(22日)冷空氣減弱，氣溫回升。

他說，年初二(23日)另一股更強冷空氣南下，氣溫急遽下降，年初二、三(23、24日)有符合「寒流」(台北氣象站≦10度)的機率，續觀察。年初四(25日)冷空氣減弱，氣溫回升。而周四起至年初四，大多是迎風面(北海岸、大台北東側、東半部)偶有局部短暫雨，背風面(新竹以南)天氣穩定、晴時多雲的天氣。

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