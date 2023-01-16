邀藝術家來稻鄉Working Holiday 催生台灣稻米繪本

「如果孩子不了解稻米生長的過程，怎麼會愛上米飯、珍惜米飯？」從都會返回家鄉花蓮富里務農的青農鍾雨恩，為了讓都市裡的孩子明白稻米是如何生長，和插畫家章芙菱合作將稻米製作的過程繪本化。配合繪本，還找來富里農家手工製作稻米公仔，將稻米去殼的過程轉換成公仔的換衣，打造成一套教材，巡迴全台國小進行食農教育。此一稻米公仔繪本正在規劃出書，將是台灣第一本以稻米製作過程為主題的繪本。

鍾雨恩身兼農委會食農教育推動小組委員。他表示，根據農委會資料，台灣每人每年的白米消費量從1987年的73公斤掉到2021年的43公斤，幾乎減半。飲食習慣的改變導致稻米栽種的危機，食農教育刻不容緩。他和與一群有機小農合作的「天賜糧源」品牌，引進建築師、藝術家、景觀設計等各界資源，希望重塑稻米的形象與價值。

主修插畫藝術的章芙菱，某天在臉書看到一則訊息：「有誰想要來這裡創作？」附上的照片裡有一面帶著歷史感的斑駁牆面。創作者最缺的是空間，這張照片吸引各方好手留言，最後「海選」出章芙菱來到富里。這個在城市長大的女孩驚訝「富里的稻田和網路上不一樣」，雖然那次的創作只待了兩個禮拜，她從此經常造訪富里，和富里農家共同合作完成這套稻米製作過程繪本教材，供鍾雨恩團隊巡迴全台國小進行食農教育。

這種邀創作者來富里「Working Holiday(一邊度假、一邊工作)」的模式，最後成為鍾雨恩的「富里模式」。鍾雨恩創辦的富里製造農村實驗基地近日推出「共享工作空間」—櫱空間，將閒置的農家穀倉打造成「稻田第一排」共享辦公室，從網路到視訊設備、攝影棚一應俱全，邀請全台的藝術家、創作者、文字工作者等預約使用。「歡迎大家來做富里人。」鍾雨恩表示，他還可協助預約工作室的移居者預約民宿。

「櫱空間」的「櫱」指枝幹新長的枝芽。鍾雨恩表示，這是一種「以工換宿」的新型態農村文創模式，透過共同工作空間的成立，串連各領域工作者、激盪出農村的新火花。讓在地人也成為移居者的後盾，創造連結關係人口的橋樑。 富里製造實驗基地創辦人鍾雨恩，和插畫家章芙菱合作將稻米製作的過程繪本化，還配合繪本找來富里農家手工製作稻米公仔，將稻米去殼的過程轉成公仔的換衣，打造成食農教材巡迴全台國小進行食農教育。記者陳宛茜／攝影 富里製造農村實驗基地創辦人鍾雨恩，和插畫家章芙菱合作將稻米製作的過程繪本化。配合繪本，還找來富里農家手工製作稻米公仔，將稻米去殼的過程轉成公仔的換衣，打造成一套教材，巡迴全台國小進行食農教育。記者陳宛茜／攝影 富里製造實驗基地創辦人鍾雨恩，和插畫家章芙菱合作將稻米製作的過程繪本化，還配合繪本找來富里農家手工製作稻米公仔，將稻米去殼的過程轉成公仔的換衣，打造成食農教材巡迴全台國小進行食農教育。記者陳宛茜／攝影 富里製造農村實驗基地創辦人鍾雨恩，和插畫家章芙菱合作將稻米製作的過程繪本化。配合繪本，還找來富里農家手工製作稻米公仔，將稻米去殼的過程轉成公仔的換衣，打造成一套教材，巡迴全台國小進行食農教育。記者陳宛茜／攝影 富里製造農村實驗基地近日推出「共享工作空間」—櫱空間，將閒置的農家穀倉打造成「稻田第一排」辦公室。圖／富里製造提供

商品推薦