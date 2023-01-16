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健康主題館／按壓健腦穴位 延緩大腦退化

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
薑黃素含有抗氧化能力，每周吃2次咖哩或在食物加薑黃粉，可減少失智症發生機率。圖／123RF
薑黃素含有抗氧化能力，每周吃2次咖哩或在食物加薑黃粉，可減少失智症發生機率。圖／123RF

●按頭部穴位，改善健忘、增強記憶力

●穴位按摩能改善認知障礙、延緩失智

●輔以八段錦，暢通全身血流

「啊！廚房的火忘了關」、「一轉身就忘了剛剛要做什麼」、「昨天才更改的密碼，怎麼一直顯示輸入錯誤」，這些日常生活情境是否很熟悉？思考事情不像從前，甚至經常忘東忘西，害怕自己是不是患了失智症

穴位自療hold住腦力

醫師林舜穀分享增強記憶力的頭部穴位。圖／WaCare遠距健康提供
醫師林舜穀分享增強記憶力的頭部穴位。圖／WaCare遠距健康提供
台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，記憶力減退是正常老化現象，民眾不用過度擔心，若是出現認知功能障礙，例如：語言能力、判斷力、抽象思考能力退化以及個性改變、有妄想或幻覺，就要小心大腦神經細胞病變導致腦部不正常衰退。想要活化大腦、提升記憶力，可運用穴位按摩改善注意力與思考力，也可改善確診康復後的腦霧後遺症。

腦部的海馬迴組織負責記憶儲存、讀取、使用，對應不同的穴位按摩，能讓大腦退化慢一點。林舜穀表示，頭頂正中線與兩耳尖連線交叉點處的「百會穴」，位於頭頂正中央，亦是全身氣流交匯之處，被稱為「萬能穴位」，連續按壓數次，有醒腦、安神的效果。冬天因日光比較少，剛睡醒時精神不濟、反應緩慢，可按壓刺激百會穴增加氣血循環、疏通全身經絡。

除了穴位按摩，林舜穀推薦簡單易學的八段錦，八組動作對應四肢動作，有一定的順序和口訣，不僅能達到運動、訓練肌力，也能預防失智症，或協助患者延緩認知功能惡化。

記憶儲存對應穴位 圖╱林舜穀提供
記憶儲存對應穴位 圖╱林舜穀提供

肉桂薑黃 讓身體暖起來

另外，搭配「肉桂茶飲」，可養胃暖身，改善手足冰冷的問題；亦可熱敷或泡腳，促進體內血液循環。薑黃也是不錯的選擇，薑黃素含有抗氧化能力，每周吃2次咖哩或在食物中加薑黃粉，可減少心血管與失智症的發生。

失智症 按摩

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