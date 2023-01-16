今再降溫 小年夜東北季風強襲

近年來「韓流」興盛，在穿搭時尚、流行音樂、電影戲劇等方面，韓國總能夠引領潮流，尤其韓劇更成為大家的話題焦點，不管是讓人臉紅心跳的浪漫愛情劇、超能引人共鳴的療癒心靈劇，還是議題滿滿的法庭律政劇，各種多元有趣又有深度的劇情總能緊緊抓住觀眾的心。

2023-01-16 11:27