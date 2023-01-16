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今再降溫 小年夜東北季風強襲

聯合報／ 記者胡瑞玲邱瓊玉／台北報導
今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象局發布低溫特報。記者林伯東／攝影
今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象局發布低溫特報。記者林伯東／攝影

受到冷氣團影響，昨各地溫度下降，氣象局預報員陳伊秀表示，今明兩天，中部以北、東北部低溫下探十二度，其他地區十四度。值得注意的是，小年夜（廿日）至年初一（廿二日）又有一波東北季風，北部、東半部地區將出現局部雨勢，西部低溫下探十三度。

陳伊秀說，今明北台灣明顯偏冷，中部以北、東半部低溫僅十二、十三度，中部、南部、花東比昨天再降三至五度，高溫約十八至廿度。雨勢方面，今到周四，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

低溫 冷氣團 桃園

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