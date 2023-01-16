陸向藥廠殺價逾9成 我難複製
ＳＭＡ罕病女童小沂遠赴廣東省東莞市求醫，同樣新藥兩地價格大不同，台灣藥價是中國大陸的十五倍以上，東莞市衛生局歸功於前年中國國家醫保局「靈魂砍價」談判成功，把藥費從每針七十幾萬人民幣殺到三點三萬。台灣罕病與癌症名醫分析，讓各大藥廠願意降價，是因中國大陸擁有許多特殊條件，台灣無法與之相比。
台大醫院基因學部暨小兒部主治醫師胡務亮表示，中國也有健保，但基本上不給付高價藥物，為了進入市場，藥廠一開始採取送藥方式，累積使用經驗和好評，吸引更多病友注意，進而促使中國政府考慮給付這些藥物。
台大醫院癌醫中心分院院長楊志新說，中國大陸給付眾多癌症新藥，通常藥價都只有台灣四分之一或五分之一，中國沿海大城市比台灣還要富有，但就整個國家來看，國際藥廠仍視中國為「開發中國家」，加上人口眾多，市場龐大，比較願意低價販售新藥。
胡務亮表示，台灣是按照世界定價，跟其他先進國家相比，大部分藥物都已經談到很便宜了，但中國人口多、市場大，是一個很特殊的地方，官方針對昂貴新藥進行「靈魂砍價」，也是就一砍再砍，媒體報導該ＳＭＡ藥從原本一劑七十萬人民幣砍到三點三萬人民幣，這是台灣無法相比的。
女童母親公開發文表示，一般人難以想像，品嘗美食、自由呼吸、安然入睡等「日常」，都是ＳＭＡ病人需要經過治療或呼吸器協助才能擁有的。自己政治立場非綠非藍，只求孩子能有平安健康長大的機會，懇求政府拿出魄力，讓以生命等待救命藥的四百多位病友得到溫暖希望。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言