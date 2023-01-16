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陸向藥廠殺價逾9成 我難複製

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導
SMA病童小沂的媽媽2021年曾撰寫公開信向蔡英文總統請命，希望爭取新藥納入健保給付，但女兒仍不符合給付標準，今年赴中國廣東省東莞市接受治療。圖／取自生命之窗慈善協會理事長李怡潔臉書
SMA病童小沂的媽媽2021年曾撰寫公開信向蔡英文總統請命，希望爭取新藥納入健保給付，但女兒仍不符合給付標準，今年赴中國廣東省東莞市接受治療。圖／取自生命之窗慈善協會理事長李怡潔臉書

ＳＭＡ罕病女童小沂遠赴廣東省東莞市求醫，同樣新藥兩地價格大不同，台灣藥價是中國大陸的十五倍以上，東莞市衛生局歸功於前年中國國家醫保局「靈魂砍價」談判成功，把藥費從每針七十幾萬人民幣殺到三點三萬。台灣罕病與癌症名醫分析，讓各大藥廠願意降價，是因中國大陸擁有許多特殊條件，台灣無法與之相比。

台大醫院基因學部暨小兒部主治醫師胡務亮表示，中國也有健保，但基本上不給付高價藥物，為了進入市場，藥廠一開始採取送藥方式，累積使用經驗和好評，吸引更多病友注意，進而促使中國政府考慮給付這些藥物。

台大醫院癌醫中心分院院長楊志新說，中國大陸給付眾多癌症新藥，通常藥價都只有台灣四分之一或五分之一，中國沿海大城市比台灣還要富有，但就整個國家來看，國際藥廠仍視中國為「開發中國家」，加上人口眾多，市場龐大，比較願意低價販售新藥。

胡務亮表示，台灣是按照世界定價，跟其他先進國家相比，大部分藥物都已經談到很便宜了，但中國人口多、市場大，是一個很特殊的地方，官方針對昂貴新藥進行「靈魂砍價」，也是就一砍再砍，媒體報導該ＳＭＡ藥從原本一劑七十萬人民幣砍到三點三萬人民幣，這是台灣無法相比的。

女童母親公開發文表示，一般人難以想像，品嘗美食、自由呼吸、安然入睡等「日常」，都是ＳＭＡ病人需要經過治療或呼吸器協助才能擁有的。自己政治立場非綠非藍，只求孩子能有平安健康長大的機會，懇求政府拿出魄力，讓以生命等待救命藥的四百多位病友得到溫暖希望。

台大醫院 人民幣

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