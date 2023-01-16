低溫頻出現 高風險群注意保暖

入冬以來，平地最低溫頻繁出現在竹縣，寶山、峨眉甚至僅3度，不少早起的長者冷得受不了，心臟科醫師提醒，最近桃竹苗又有低溫特報，長者及心血管疾病患者要特別注意保暖，避免增加腦中風或心肌梗塞猝死風險。

北榮新竹分院心臟科主任洪振瀛表示，低溫天氣對患有心血管疾病或年長者影響最大，但其實40歲以上的中年人就不可掉以輕心，部分個案因為天氣寒冷引發血管收縮，導致高血壓，甚至心肌梗塞，常見症狀包括胸悶、胸痛、喘、恐慌、焦慮、心悸、惡心不適等。

因不少長者都習慣早起，甚至天未亮就出門巡菜園或運動，醫師建議應做好保暖再出門或乾脆減少戶外活動，且高風險族群要有警覺心，若發現身體出現警訊，最好盡快就醫，也可適當補充水分，對預防心血管疾病有幫助。

醫師表示，低溫會造成傷害的原因，是因氣溫下降引起動脈收縮、交感神經活化以及血液黏稠度上升等生理反應，因此人體在低溫時會有心跳加快及血壓上升的情況，但同時也會造成心臟負荷及耗氧量上升，容易引起心臟缺氧，若不堪負荷，就可能心肌梗塞甚至猝死。

不過除65歲以上長者要多注意，北榮新竹分院更點出，近期有竹科工程師，雖還在中壯年的年紀，就因長期忽視低溫造成的胸悶症狀，導致心臟驟停，送到醫院急診室更已失去生命徵象，緊急電擊才恢復心跳，因此提醒40歲以上民眾就必須多注意。

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