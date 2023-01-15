春節疏運加開499列次 售票率43％還有座位可訂票

蘇花公路大清水隧道南口隧道坍方，經連日搶災後，今下午5時已開放通近行進管制措施，明後2天也開放3時段開放管制通行。台鐵方面，除在搶災期間協助疏運並啟動「蔬果北運」機制外，因應農曆新年假期疏運，台鐵局表示，今年總計加開499列次，較去年增約45萬座位，目前春節期間共售67萬張票。

台鐵局表示，交通部長王國材今中午與台鐵局長杜微、花蓮運務段段長吳金添、花蓮站站長楊舜安等檢視花分站旅客疏運情形，並致贈水果慰勉台鐵同仁，感謝蘇花公路大清水隧道坍方搶通前協助各項客貨運支援。

台鐵局說明，此次疏運自1月12日至15日，總計加開「宜蘭-花蓮」區間快車42列次，4天以來該區段疏運旅客數達21萬2441人，並啟動「蔬果北運」機制，協助東部地區果菜漁產北運。

王國材指示，下周農曆新年假期疏運，台鐵務必強化車輛整備、加強路線及號誌設備巡檢，增加運能，提供旅客優質安全服務。

台鐵局表示，原計畫全線加開各級列車287列次、加掛車廂144輛次。考量春節連續假期天數為10天，旅客出遊需求提高，經檢視車輛及服務人力運用後，再加開212列次加班車，總計今年春節連續假期疏運共加開499列次，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個座位，整體運能較去年春節約提升12%。

台鐵局表示，目前春節訂票情形，1月18日至1月30日全線共售出67萬張票，售票率約43%，除節前1月19日、1月20日返鄉，以及節後1月28日及1月29日返工時段中，長程座位售出約72%外，其餘時段班次，均有座位可供訂票。 台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供 台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供 台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供 台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供

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