快訊

賴清德當選民進黨黨魁！中市黨部主委認結果「差強人意」曝原因

112學測／數A難度持平！台大醫科滿級才有望 頂大預估門檻一次看

春節疏運加開499列次 售票率43％還有座位可訂票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供
台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供

蘇花公路大清水隧道南口隧道坍方，經連日搶災後，今下午5時已開放通近行進管制措施，明後2天也開放3時段開放管制通行。台鐵方面，除在搶災期間協助疏運並啟動「蔬果北運」機制外，因應農曆新年假期疏運，台鐵局表示，今年總計加開499列次，較去年增約45萬座位，目前春節期間共售67萬張票。

台鐵局表示，交通部長王國材今中午與台鐵局長杜微、花蓮運務段段長吳金添、花蓮站站長楊舜安等檢視花分站旅客疏運情形，並致贈水果慰勉台鐵同仁，感謝蘇花公路大清水隧道坍方搶通前協助各項客貨運支援。

台鐵局說明，此次疏運自1月12日至15日，總計加開「宜蘭-花蓮」區間快車42列次，4天以來該區段疏運旅客數達21萬2441人，並啟動「蔬果北運」機制，協助東部地區果菜漁產北運。

王國材指示，下周農曆新年假期疏運，台鐵務必強化車輛整備、加強路線及號誌設備巡檢，增加運能，提供旅客優質安全服務。

台鐵局表示，原計畫全線加開各級列車287列次、加掛車廂144輛次。考量春節連續假期天數為10天，旅客出遊需求提高，經檢視車輛及服務人力運用後，再加開212列次加班車，總計今年春節連續假期疏運共加開499列次，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個座位，整體運能較去年春節約提升12%。

台鐵局表示，目前春節訂票情形，1月18日至1月30日全線共售出67萬張票，售票率約43%，除節前1月19日、1月20日返鄉，以及節後1月28日及1月29日返工時段中，長程座位售出約72%外，其餘時段班次，均有座位可供訂票。

台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供
台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供
台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供
台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供
台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供
台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供
台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供
台鐵今年共加開499列次滿足春節出遊旅客，整體運能較去年春節約提升12％。圖／台鐵局提供

台鐵 春節

延伸閱讀

傳交長、防長將換 藍委批「裝肖維」：林右昌不清楚台鐵

王國材視察蘇花公路搶災 15日通車後邊坡加固3天採管制通行、19日恢復正常

蘇花大清水隧道坍方 王國材指示鐵路海運支援疏運

春節疏運當成績 王國材不排除向蘇貞昌談台鐵公司化子法

相關新聞

一張圖看天氣！周三回溫、小年夜再降 北台灣低探12度

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，本周年前天氣有3重點，有兩波冷空氣，北台灣氣溫再次回到冬天，周三、四稍...

桃園楊梅發生規模3.1「超淺地震」 10天前同樣位置才震過

桃園市今下午又發生有感地震，震源深度與1月5日的有感地震一樣，震央也很接近。中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天下午桃園市政...

3縣市大雨特報！東北季風+冷氣團發威 8縣市低探10度以下

中央氣象局今下午4時發布大雨特報，東北季風影響，今（15日）基隆北海岸（基隆市、新北市）及宜蘭地區有局部大雨。受到大陸冷...

春節疏運加開499列次 售票率43％還有座位可訂票

蘇花公路大清水隧道南口隧道坍方，經連日搶災後，今下午5時已開放通近行進管制措施，明後2天也開放3時段開放管制通行。台鐵方...

桃園又地震搖晃 楊梅人驚嚇：「蹦」聲像砲彈爆炸

「楊梅又地震，嚇死人」！中央氣象局發布「小區域有感地震報告」，今天下午3時48分在桃園市政府西南西方17.2公里，位於桃...

年夜飯免不了大魚大肉 專家建議煎魚加鳳梨營養又吉祥

春節假期將至，一家人團聚，年夜飯少不了大魚大肉，過完年節少不了增加幾公斤的體重，要如何過個充實的春節，同時兼顧營養均衡？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。