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一張圖看天氣！周三回溫、小年夜再降 北台灣低探12度

一張圖看天氣！周三回溫、小年夜再降 北台灣低探12度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周三、四稍回溫但不大，小年夜起氣溫再降，北台灣低溫下探12度；桃園以北、基宜花迎風面雲多、偶雨。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
本周三、四稍回溫但不大，小年夜起氣溫再降，北台灣低溫下探12度；桃園以北、基宜花迎風面雲多、偶雨。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，本周年前天氣有3重點，有兩波冷空氣，北台灣氣溫再次回到冬天，周三、四稍回溫但不大，小年夜起氣溫再降，北台灣低溫下探12度；桃園以北、基宜花迎風面雲多、偶雨。

氣象局指出，本周氣溫差距不大，兩波冷空氣接力影響，北、東氣溫僅周三、四略有回升，中南部地區清晨時冷；氣溫方面，北台灣普遍偏冷，低溫12至14度，高溫15至17度，周三、四短暫回溫至20度，中南部清晨冷約13至15度。

本周降雨範圍主要在基隆北海岸、宜蘭（雨由北側區域逐漸往南邊跑）、雙北山區，較長時間陰天或持續有雨；桃園以北、花蓮區局部有雨，小飄雨；中南部地區影響較小，主要為晴時多雲，但今（15日）有一小波降雨機率提升。

周一（16日）、二（17日）受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地清晨時最冷，中南部地區晴時多雲；周三（18日）、四（19日）冷氣團稍減弱，轉偏東風，基宜花一帶仍有降雨，北台灣溫度稍回升，高溫可至20度，中南部清晨夜晚冷、午暖熱。

周五（小年夜）之後，20日至22日期間，東北季風增強，迎風面水氣再增，降雨機率提升，西半部低溫13至15度，僅花東地區較暖約17度，北台灣回到整日冷狀況。

氣象局提醒，周一、二北部、東半部、恆春半島沿海及馬祖留意長浪；周二清晨及周五（小年夜）起，各海空曠地區及離島易有8至10級強陣風，風大浪也高，約3至5公尺。

冷氣團 氣象局 低溫

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