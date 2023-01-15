桃園楊梅發生規模3.1「超淺地震」 10天前同樣位置才震過

桃園市今下午又發生有感地震，震源深度與1月5日的有感地震一樣，震央也很接近。中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天下午桃園市政府西南西方 17.2公里（桃園市楊梅地區）發生芮氏規模3.1有感地震，地震深度5公里，最大震度2級，包含新屋2級、桃園市2級、中壢1級、新竹市1級、新竹縣1級。

楊梅這次超淺地震，與1月5日上午8點15分發生的規模3.2地震（桃園市政府西南西方 17.1公里）震央非常接近，深度也都是5公里。

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