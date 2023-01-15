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3縣市大雨特報！東北季風+冷氣團發威 8縣市低探10度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；今晚至明天大台北地區有10度以下氣溫機率。聯合報系資料照
今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；今晚至明天大台北地區有10度以下氣溫機率。聯合報系資料照

中央氣象局今下午4時發布大雨特報，東北季風影響，今（15日）基隆北海岸（基隆市、新北市）及宜蘭地區有局部大雨。受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也有冷低溫，今晚至明（16日）基隆、台北、新北、桃園有持續10度或以下氣溫發生機率；連江有持續6度氣溫；新竹、苗栗、金門有10度以下的機率。

氣象局提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

另外，東北風明顯偏強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，桃園至彰化及屏東地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，民眾需特別注意。

今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；今晚至明天大台北地區有10度以下氣溫機率。圖／截自中央氣象局
今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；今晚至明天大台北地區有10度以下氣溫機率。圖／截自中央氣象局

冷氣團 基隆 低溫

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