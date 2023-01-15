「蜘蛛人」吊掛蘇花邊坡施作 首次見嚴重崩塌很震撼
蘇花公路大清水隧道崩塌，公路總局加快搶通工程，其中被稱為「蜘蛛人」的邊坡工人，要吊掛在峭壁上刷坡，危險性高。工人們說，第一次看到蘇花這麼嚴重的崩塌，不過仍克服壓力，刷坡清除未崩完的土石。行政院長蘇貞昌今天致贈紅包加菜金給予邊坡工人，感謝他們的付出。
蘇真昌今天到崩塌現場慰勞施工人員，肯定所有人員的付出，送上加菜金紅包、水果禮品等，勉勵工作人員繼續把工程做到最好。
蘇貞昌表示，今天來慰問時間很短，不要妨礙大家施工，不過要特別感謝冒著生命危險的「蜘蛛人」，給予紅包加菜金，請公路總局要特別照顧工人吃住、保暖，還有工具安全等，過年前請大家注意安全，繼續加油搶通道路。
現場余姓、伍姓、史姓4名工人來自南投信義鄉，他們說之前在台8線關原段搶修，這次支援蘇花公路崩塌事故，表示第一天看到崩塌的土石擋住整個道路，覺得「很震撼」，沒有看過這麼嚴重的坍方，剛開始會擔心這麼高的地方會掉下去，不過只要克服壓力就習慣了，「平常心就好」。
工人們說，在安全裝備上有鉤環、安全帶、2條繩索等，可以拉住施工人員的重量，一條主要吊掛，另一條保護用，以確保安全。他們坦言刷坡最危險，只能自己找路上去，今天把握時間趕快做，讓道路能順利搶通。
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