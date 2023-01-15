台北魚市供應增至85噸 北部漁產供應數量價格穩定
漁業署長張致盛、副署長王正芳、主秘繆自昌繼昨日關心中部的節前漁產供貨情形，今晨再前往台北漁產運銷公司及中華民國全民漁會三中魚市場，實地了解北部地區春節前一周魚貨供銷，並與承銷人及攤商拜早年。漁業署表示，今年農曆過嚴時間較早且連假長達10多天，各地魚市場已做好準備，不論是「量、價、質」都可滿足國人年節採買需求。
署長張致盛說，13處消費地魚市場平日供應量約300公噸，透過實施延長交易時間、適時釋出冷凍魚貨，增加平日2至3成調配供貨，預估節前每日供應量可達400噸，其中台中魚市場由平日50噸增加至70噸、台北魚市場由70噸增加至85噸、三重魚市場由30噸增加至40噸，可充分滿足全國消費需求。
張致盛表示，以往國人習慣採買白鯧等富含意喻的高價魚貨討吉利過年，不少產品都具有吉祥稱譽且價格實惠，民眾可依自身預算來採買節慶水產品。
漁業署指出，首推國人過年圍爐、祭祀等，可以用肉質綿密Q彈、顏色頗具喜氣、較平價的金鯧，或是不管清蒸、火烤都美味的午仔魚，來取代高價白鯧，都有「五（午）世其昌（鯧）」之意。
若想要與眾不同者，也可採買「年年有鰆」的白北、土魠等鰆魚與「帶來好運」容易挑刺的白帶魚，以及常見的「石來運轉」的石斑魚，都是品質好、CP值高的國產首選水產品。
漁業署表示，已協調全台消費地批發魚市場全力調配春節魚貨，讓供應更順暢平穩，除傳統市場，消費者也可前往全台全聯福利中心、大潤發、楓康超市、喜互惠、萊爾富便利商店等購買到國產優質水產品。
另也鼓勵民眾利用「買魚去」（ https://www.gofish.com.tw/index_page ）與「鱻魚購」（ https://fishgo.atri.org.tw/ ）電商平台選購年節用魚，不論事過年送禮禮盒或年節料理水產品，雙平台都可一次購足，目前還有新春優惠活動，消費者可多加利用。
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