長榮航勤員工入工會受阻 桃市府駁不作為：已要求改善

長榮航勤先前因員工不滿年終僅1個月，元旦集體請假爭取公平，近日又爆出員工想加入長勤工會卻遭阻擋，民眾黨立委賴香伶質疑桃園市長張善政「選前說一套、選後不作為」。對此，桃園市勞動局表示「絕非事實」。

桃園市勞動局說，已要求工會針對受理入會情形說明，若之後還違法拒絕會員入會，且限期未改善，勞動局得依法撤免其理事、監事、理事長或監事會召集人。

勞動局表示，自元旦發生長榮航勤公司員工集體請假事件後，市長張善政持續關注事件發展，並立即指示勞動局協助員工爭取權益，市府自始至終均積極處理，包括於本月4日、6日及11日分別邀集長榮航勤公司董事長、長榮航空公司高層主管、交通部及勞動部等代表研商因應措施，並要求公司妥適處理、回應員工需求，後續公司也已提出增加激勵獎金之方案。

勞動局表示，針對長榮航勤員工反映「工會運作不健全」、「未有管道加入長榮航勤企業工會」等情形，勞動局已積極聯繫工會居中協調，並於7日函請長榮航勤企業工會提供工會理事監事名冊、會員入出會名冊及會務運作等資料備查；此外市府12日也函請長榮航勤企業工會，盡速建立透明化入會管道，並要求工會主動聯繫申請入會的代表。

勞動局表示，市府接受長榮航勤員工入會陳情後，已立即函文要求長榮航勤企業工會3日內，將受理入會情形函復給勞動局，後續工會若違法拒絕會員入會，將依工會法第43條規定警告或令其限期改善；若屆期仍未改善，市府得撤免理事、監事、理事長或監事會召集人，勞動局也會持續輔導工會正常運作。

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