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「護國哥」骨折沒法出院 骨科醫師情商戶政人員出差病房完婚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田醫院骨折醫師為男傷者治療，也協助讓他能如期與未婚妻登記結婚。圖／取自嚴可倫醫師臉書
光田醫院骨折醫師為男傷者治療，也協助讓他能如期與未婚妻登記結婚。圖／取自嚴可倫醫師臉書

一名台積電男員日前腳傷，送到光田醫院治療，他未婚妻急問，手術隔天可下床嗎？因為已選好日子隔天要登記結婚，登記後她才能有婚假，可全心全意照顧他，讓他母親與妹妹休息。骨科醫師嚴可倫大為感動，當天請戶政人員到病房為這對新人完成結婚登記，見證堅貞愛情。

光田醫院骨科醫師嚴可倫在臉專常分享醫療專業，醫療過程心情、與患者互動情形，已有一群粉絲長期追蹤他的粉專，他上周一篇「我照顧好你的骨頭，讓你未來繼續護國」內容，也吸引許多人觀看。

他說一名身材壯碩男子，意外造成小腿的開放性骨折，緊急為他清創手術，將傷口刷洗乾淨，降低感染機率，接著打上「外固定」，暫時固定骨折，等待傷口穩定才能把外固定換成「鋼釘內固定」。

他說有天查房，瞄見患者的床頭一支特別的手機，一看就知道是台積電員工的專用手機，嚴可倫說，台積電對國家甚至世界的貢獻，舉足輕重，他有緣分照顧到台積電的員工，也是榮幸，必須拚盡全力把刀開好，為護國神山奉獻一己之力。

他稱患者是「護國哥」，閒聊才知，護國哥受傷隔天原本預定要登記結婚，他想幫患者實現這個心願，嚴可倫在粉專問大家有沒有什麼好想法？

昨天有一名患者家屬要離開診間前，問嚴可倫「嚴醫師，最後我還有一個重要問題想問，結果護國哥、神山嫂，結婚登記有成功嗎？」原來這名家屬也是嚴可倫的粉絲。

嚴可倫醫師說，「護國哥」手術前幾天討論手術的計畫時，他未婚妻就急切的問「他手術隔天可以下床、坐輪椅嗎？」嚴可倫納悶，終於忍不住問她「到底有什麼訴求，那麼急著要他隔天就下床坐輪椅，或許你可以告訴我，我們一起來想想辦法。」

「因為我們老早就已經看好日子，明天要登記結婚，沒想到他卻受傷、還開了刀。」嚴可倫回應「等之後比較恢復了，再請命理老師幫忙看一個好日子登記，不是比較簡單嗎？」對方再回「因為只有登記了，我才能有婚假，可以全心全意照顧他、讓他的媽媽與妹妹休息。」

嚴可倫愣了一下，他說被這段感動的話震懾住，「這個忙我一定要幫。」最後他和戶政事務所協調後，安排讓兩人在病房完成登記手續。手術隔天，戶政人員當天抵達醫院，醫療團隊緊盯患者術後狀況，確保他身體OK，「終於，護國哥、神山嫂完成了結婚登記，恭喜老爺賀喜夫人，醫護團隊也得以有機會見證這難能可貴的儀式。」

患者 結婚 手術

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