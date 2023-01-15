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因疫睽違兩年 法鼓山再度邀民眾除夕敲響「鎮山之寶」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
因疫情睽違兩年，法鼓山撞鐘跨年活動今年再度邀請民眾現場參與。海報主視覺的除夕撞鐘logo設計帶給大眾眼「金」一亮的驚喜，呈現整體宏觀氣勢，也傳達溫暖與光明。圖／法鼓山提供
因疫情睽違兩年，法鼓山撞鐘跨年活動今年再度邀請民眾現場參與。海報主視覺的除夕撞鐘logo設計帶給大眾眼「金」一亮的驚喜，呈現整體宏觀氣勢，也傳達溫暖與光明。圖／法鼓山提供

聞鐘聲，煩惱輕；智慧長，菩提增。因疫情睽違兩年，法鼓山撞鐘跨年活動今年再度邀請民眾現場參與。法鼓山世界佛教教育園區將於1月21日除夕夜，舉辦撞鐘跨年活動，邀請全球民眾齊心聆聽108響鐘聲，以慈悲叩響心燈，點亮光明希望。

法鼓山表示，將致贈民眾限定祝福手環，活動無須報名；為著重防疫，撞鐘時會以合十祈福取代拉繩，並進行人流控管，晚間8點半開放入場。詳細內容請上活動網站查詢( https://newyearbell.ddm.org.tw/ )。

法華鐘是全球第一座在鐘體上刻有整部《法華經》的青銅梵鐘，是法鼓山「鎮山之寶」，今年將是第17年帶領跨年迎接平安與希望，共同發願實踐觀世音菩薩的悲智精神。鐘樓對聯：「靈山勝會今猶未散，法華鐘鳴眾聖涌現」，108響鐘聲伴隨民眾辭舊迎新，在無量無數佛菩薩的慈悲護佑下，領受靈山淨土的鐘聲幸福。

此外，法鼓山除夕夜9點起將在線上分享即時畫面，鼓勵民眾收看直播，將有眼「金」一亮的視覺驚喜。在活動前，則會播放以高空拍攝的「法鼓之美」，欣賞從清晨至日落後的景觀，體會猶如親臨靈山勝境的感動。接著透過攝影機多元切換視角，感受僧團法師合力撞擊重達25公噸鐘體的震撼，在蕩滌心靈的莊嚴氛圍中，在螢幕前共同迎接嶄新的一年。

法鼓山表示，除夕撞鐘前，園區大殿從晚間7點半到8點半，還有辭歲彌陀普佛法會，歡迎民眾以清淨喜悅的身心，同在佛前送舊迎新。而撞鐘後，還可至祈願觀音殿寫祈願卡，為長輩親友平安祈福。

因疫情睽違兩年，法鼓山撞鐘跨年活動今年再度邀請民眾現場參與。法華鐘是全球第一座在鐘體上刻有整部《法華經》的青銅梵鐘，是法鼓山「鎮山之寶」，今年將是第17年帶領跨年迎接平安與希望。圖／法鼓山提供
因疫情睽違兩年，法鼓山撞鐘跨年活動今年再度邀請民眾現場參與。法華鐘是全球第一座在鐘體上刻有整部《法華經》的青銅梵鐘，是法鼓山「鎮山之寶」，今年將是第17年帶領跨年迎接平安與希望。圖／法鼓山提供
因疫情睽違兩年，法鼓山撞鐘跨年活動今年再度邀請民眾現場參與。法華鐘是全球第一座在鐘體上刻有整部《法華經》的青銅梵鐘，是法鼓山「鎮山之寶」，今年將是第17年帶領跨年迎接平安與希望。圖／法鼓山提供
因疫情睽違兩年，法鼓山撞鐘跨年活動今年再度邀請民眾現場參與。法華鐘是全球第一座在鐘體上刻有整部《法華經》的青銅梵鐘，是法鼓山「鎮山之寶」，今年將是第17年帶領跨年迎接平安與希望。圖／法鼓山提供
因疫情睽違兩年，法鼓山撞鐘跨年活動今年再度邀請民眾現場參與。法鼓山除夕夜9點起將在線上分享即時畫面，鼓勵民眾收看直播。圖／法鼓山提供
因疫情睽違兩年，法鼓山撞鐘跨年活動今年再度邀請民眾現場參與。法鼓山除夕夜9點起將在線上分享即時畫面，鼓勵民眾收看直播。圖／法鼓山提供

除夕夜 跨年 法會

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