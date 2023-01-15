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冷氣團襲台 氣象局發布低溫特報 5縣市非常寒冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象局發布低溫特報。記者林伯東／攝影
今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象局發布低溫特報。記者林伯東／攝影

中央氣象局發布基隆北海岸大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央氣象局發布低溫特報，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，今傍晚起至明天基隆、台北、新北、桃園有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，新竹、苗栗及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今天鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降；基隆北海岸、大台北山區及馬祖有雨，東北部及桃園以北地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨，澎湖及金門為多雲。

明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生。

氣象局說，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

冷氣團 基隆

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