高溫跌幅逾10度、全台寒冷 強冷空氣今晚到明天最強
今天明顯轉冷、迎風面有雨，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，強冷空氣昨夜抵達，今天北部、東北部感受最為明顯，氣溫從早到晚呈現一路下滑趨勢，高溫較昨天下降至少10度以上，預估入夜後北部、東北部的低溫可能只有12-13度，山區可能還會再低一些。
廖于霆說，中南部與東南部白天高溫也會下降到22-23度，較前一日高溫下降7-8度，晚上低溫大約13-14度，全台今晚感受都是寒冷。
天氣方面，北部、東半部水氣多，全日都是陰冷天氣，東北角降雨較為持續。中南部天空雲量雖然稍多，但降雨機會不高，天氣相對較穩定。
廖于霆說，這波強冷空氣今晚到明天最強，明天全天北部、東北部都只有12-15度，中南部與東南部也只有14-21度左右，要到周二冷空氣才會減弱，各地氣溫以每天1-2度緩慢回升。
至於春節天氣，廖于霆說，目前資料顯示可能有比這兩天更強的冷空氣南下，以大範圍的天氣系統運動周期來看，是有機會，但仍有變數，可再關注未來幾天的氣象預報。
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