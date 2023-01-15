今轉雨愈晚愈冷、明天下探8度 吳德榮：春節恐迎寒流
今天鋒面通過、強冷空氣南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，北部、東半部轉有雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。北部18降至11度，中部12至24度，南部14至27度，東部13至25度。
他說，明天至周三受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣冷，其他地區氣溫亦下降、早晚冷。各國模式模擬的強度，明晨台北氣象站將降至12度上下，有符合強烈大陸冷氣團的機率，北部平地最低氣溫則可降至8度左右，應注意保暖。
吳德榮說，周四冷空氣略減弱，氣溫略回升；周五小年夜冷空氣增強，有再度觸及大陸冷氣團定義的機率，平地最低氣溫也會降至10度上下。周六除夕白天起冷空氣減弱，氣溫略回升。
吳德榮指出，22日年初一晚起另一股更強冷空氣南下，氣溫急遽下降，各國模式模擬顯示，23日年初二、24日年初三有符合寒流的機率；但為第9、10天的模擬，會多冷、持續多久？需再觀察。
他說，而周四起至年初三，大多是迎風面北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，背風面桃園以南晴時多雲的天氣。至於，25日年初四至29日的春節假期天氣仍有變化，但準確模擬已超過電腦模式的理論極限，不宜言之過早。
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