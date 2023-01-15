聽新聞
test
0:00 / 0:00

北台灣斷崖式降溫14度 8縣市冷吱吱

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
北台灣今均溫會降至十三、十四度，愈晚愈冷。示意圖。圖／聯合報系資料照片
北台灣今均溫會降至十三、十四度，愈晚愈冷。示意圖。圖／聯合報系資料照片

隨著大陸冷氣團南下，中央氣象局今針對北北基桃竹苗、金門、連江等八縣市發布低溫特報，有十度以下低溫發生機率，其中連江縣下探六度。今起各地水氣增多，都將出現降雨，小年夜（廿日）至年初二（廿三日）東北季風增強，北部、東半部地區持續有雨，且天氣較涼，其他地區為多雲到晴，早晚偏涼。

氣象預報員趙竑表示，明後兩天北部、東半部有局部短暫雨，一路到除夕，其他地區則為多雲到晴。

溫度方面，北台灣今出現斷崖式降溫，一口氣下降十四度。趙竑說，北台今均溫會降至十三、十四度，愈晚愈冷，其他地區低溫約十八至廿度，這波冷氣團最低溫在明後兩天清晨，北部、東北部約十一、十二度，中南部約十三、十四度，東部約十四至十六度。趙竑表示，周三、周四冷氣團減弱，不過小年夜至初二將再迎一波東北季風。

氣象局指出，隨著冷空氣南下，西半部、金門、馬祖局部霧或低雲將減緩，不會影響春節。今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，提醒民眾留意。

冷氣團

延伸閱讀

影／金門書法家酒甕大道揮毫 創意春聯超吸睛

金英青年文創市集登場 未來將推定期定點的固定市場

明冷氣團南下伴隨雨勢愈晚愈冷 春節首波天氣狀況曝

濃霧攪局 金廈小三通延誤近4小時、飛機航班大亂

相關新聞

北台灣斷崖式降溫14度 8縣市冷吱吱

隨著大陸冷氣團南下，中央氣象局今針對北北基桃竹苗、金門、連江等八縣市發布低溫特報，有十度以下低溫發生機率，其中連江縣下探...

需求攀升 醫院諮商心理師爭取納健保

YouTuber理科太太（陳映彤）日前推出「諮商筆記」線上課引發爭議，卻也反應出國人對諮商的好奇與需求。近六年因精神疾病...

長者心理不適就醫 近3年增2成

年輕族群相較於年長者更能接受心理諮商，但無論是精神科醫師或是諮商心理師都發現，近三年，六十五歲以上長者願意因焦慮、憂鬱等...

春節假期將到來 桃機再現出境人龍

農曆春節假期即將到來，桃園機場昨出現旅客高峰，全日出入境旅客預報七萬二三一六人次，創解封後新高，機場再度出現出境排隊人龍...

全台110間郵局大當機

昨天雖是周六，但全台仍有二八三間郵局營業，隨著農曆春節將屆，郵局內也湧入不少換鈔、領現、寄信的民眾，不料郵局系統昨上午九...

江小漁酸菜鍋 查獲39噸過期巴沙魚

農曆年前，台中市衛生局前天查獲連鎖餐飲「江小漁鴛鴦酸菜鍋」，販售過期1年多的巴沙魚、芙蓉魚等食材，總計過期食材約39公噸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。