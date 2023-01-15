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北台灣斷崖式降溫14度 8縣市冷吱吱
隨著大陸冷氣團南下，中央氣象局今針對北北基桃竹苗、金門、連江等八縣市發布低溫特報，有十度以下低溫發生機率，其中連江縣下探六度。今起各地水氣增多，都將出現降雨，小年夜（廿日）至年初二（廿三日）東北季風增強，北部、東半部地區持續有雨，且天氣較涼，其他地區為多雲到晴，早晚偏涼。
氣象預報員趙竑表示，明後兩天北部、東半部有局部短暫雨，一路到除夕，其他地區則為多雲到晴。
溫度方面，北台灣今出現斷崖式降溫，一口氣下降十四度。趙竑說，北台今均溫會降至十三、十四度，愈晚愈冷，其他地區低溫約十八至廿度，這波冷氣團最低溫在明後兩天清晨，北部、東北部約十一、十二度，中南部約十三、十四度，東部約十四至十六度。趙竑表示，周三、周四冷氣團減弱，不過小年夜至初二將再迎一波東北季風。
氣象局指出，隨著冷空氣南下，西半部、金門、馬祖局部霧或低雲將減緩，不會影響春節。今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，提醒民眾留意。
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