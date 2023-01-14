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挨轟跑票集團、4大案遭譏台南快變苗栗國 賴清德率黃偉哲等人鞠躬道歉

雙贏彩第112012期 頭獎摃龜

中央社／ 台北14日電

雙贏彩第112012期今晚開獎，中獎號碼為02、19、09、01、16、06、11、22、10、17、12、04；派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎有3注中獎，各得獎金10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

台彩

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