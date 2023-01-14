安坑輕軌雙城至十四張站今履勘 交通部提29項改善事項

交通部今完成安坑輕軌運輸系統K1雙城站至K9十四張站履勘作業，分成土建、機電及營運3組進行，共提出須改善事項計有29項，其中6項為「營運前須改善事項」、11項為「一般注意改善事項」及12項為「後續建議改善事項」，新北市政府確認完成改善並報交通部核准後，再由新北市政府決定通車日期。

交通部表示，此次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。今履勘模擬演練情境為輕軌列車行經K5至K6間隧道內發生火災狀況時，行控中心及司機員緊急應變處理、列車乘客疏散、消防演練以及連結故障列車拖離等作業。

交通部指出，此次履勘範圍為安坑輕軌運輸系統K1雙城站至K9十四張站，全線長約7.5公里，共9座車站及1座機廠，新北市政府去年12月11日辦理初勘，完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於去年12月27日報請交通部派員履勘。交通部由路政司長林福山擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請3位專家學者組成。

交通部表示，鐵道局今年1月4日完成履勘形式審查作業後，1月6日召開履勘前置會議，新北市政府於會中表示已完成履勘前應改善事項，經履勘委員討論後訂於今天辦理履勘作業。今履勘後共提出29項改善事項，其中「一般注意改善事項」請新北市政府自行辦理改善及追蹤列管，「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

交通部指出，安坑輕軌通車啟用後，可與台北捷運環狀線十四張站銜接轉乘，連結台北都會區捷運路網，提供輕軌周邊新店、安坑地區運輸需求，降低私人運具使用。

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