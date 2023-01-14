華航傳多位名人個資外流 民航局下令立即提改善報告
華航本月初收到匿名網路勒贖信件，第一時間啟動防禦應變措施，但近日疑似於駭客網站出現部分外流個資，且名單涉及政商演藝界名人，包括副總統賴清德、台積電創辦人張忠謀、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人林志玲等。民航局今表示，已要求華航全面檢視系統安全，並立即提出改善報告。
華航近日收到匿名網路勒贖信件，第一時間報警及依法通報主管機關，並採取防禦應變措施。但寄信者疑不滿華航第一時間報警，陸續在國外相關論壇揭露會員資料，名單鎖定政商界名人，包括副總統賴清德、交通部長王國材、內政部政務次長陳宗彥、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、台積電創辦人張忠謀、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人徐熙娣、林志玲、徐若瑄等人都入列。
華航表示，因涉及資料名單不少為名人，且部分資料與公司資料庫不盡相符，尚無法確定是從公司系統流出，目前警方正全力調查中。
民航局表示，已要求華航至民航局說明事件始末，除要求儘速釐清相關細節，也應全面檢視系統安全，確認目前所採取防禦應變措施能確保各項資通系統作業正常。華航到局說明時，表示已發送信件，提醒會員定期修改密碼，以保障個資安全。
民航局指出，已進一步要求華航應確實依個人資料保護法、民用航空事業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法相關規定，落實個人資料保護事宜，維護會員權益。針對事件始末、應變處理及善後措施、未來強化作為等，也要求華航立即提出改善報告。
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