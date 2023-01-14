資深畫家何文杞逝世 文化部長李永得深表哀悼
資深畫家何文杞10日辭世，享耆壽92歲。何文杞一生創作不懈，投注逾60年時間追尋台灣鄉土之美，並致力於促進台灣鄉土文化藝術與國際接軌。文化部長李永得聞訊表達深切不捨及哀思，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。
何文杞先生1931年生於屏東大埔，畢業於師大美術系，師承廖繼春，其創作風格早期曾嘗試西方各種現代藝術流派，而後回歸寫實畫風，取材於鄉土，包含高雄與屏東的風景、古厝與原住民皆為他的創作主題，以畫筆呈現他對這片土地的熱愛。其曾任教於屏東工業職業學校、屏榮商職、屏東女中，作育南台灣美術英才無數，桃李滿門。
文化部指出，愛鄉、戀土是何文杞創作的動力及根源，透過敏銳的觀察力與風景對話，表現出南台灣地域性的特色及山川美景。何文杞於1960年創立翠光畫會，是南台灣最早的畫會之一，其曾於台灣、美國、日本、韓國等地舉辦多次個展，亦致力於文化交流，1984年創立台日美術交流會，推廣台灣繪畫同時亦將國際美學視野及觀念引入台灣。
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