快訊

112學測國寫／作文考花草樹木氣味「易寫難工」 這類考生恐難發揮

前教友毀滅式爆料！宋逸民火大開砲回擊：為何妳不斷回頭道歉

哈利要王室向梅根「道歉坦白」 憂威廉子女至少1人淪同下場

資深畫家何文杞逝世 文化部長李永得深表哀悼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
藝術家何文杞10日辭世，享耆壽92歲。其以畫筆呈現其對這片土地的熱愛。圖/藝術家出版社提供
藝術家何文杞10日辭世，享耆壽92歲。其以畫筆呈現其對這片土地的熱愛。圖/藝術家出版社提供

資深畫家何文杞10日辭世，享耆壽92歲。何文杞一生創作不懈，投注逾60年時間追尋台灣鄉土之美，並致力於促進台灣鄉土文化藝術與國際接軌。文化部長李永得聞訊表達深切不捨及哀思，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。

何文杞先生1931年生於屏東大埔，畢業於師大美術系，師承廖繼春，其創作風格早期曾嘗試西方各種現代藝術流派，而後回歸寫實畫風，取材於鄉土，包含高雄與屏東的風景、古厝與原住民皆為他的創作主題，以畫筆呈現他對這片土地的熱愛。其曾任教於屏東工業職業學校、屏榮商職、屏東女中，作育南台灣美術英才無數，桃李滿門。

文化部指出，愛鄉、戀土是何文杞創作的動力及根源，透過敏銳的觀察力與風景對話，表現出南台灣地域性的特色及山川美景。何文杞於1960年創立翠光畫會，是南台灣最早的畫會之一，其曾於台灣、美國、日本、韓國等地舉辦多次個展，亦致力於文化交流，1984年創立台日美術交流會，推廣台灣繪畫同時亦將國際美學視野及觀念引入台灣。

屏東 文化部 大埔

延伸閱讀

施振榮倡議「員工福利藝文禮券」 李永得：盡快研議

影／促進企業投資藝文 李永得：今年預估有30億

嘉義縣首間古蹟星巴克 將開幕於林懷民老家培桂堂後院

任期將破16年！黃敏惠宣誓就職 向李永得喊出這3項民意

相關新聞

變天了！氣象局發布8縣市低溫特報 明起低溫下探6度

明天(15日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降，中央氣象局今針對8縣市發布低溫特報，影響時間為明天傍晚至下周...

明冷氣團南下伴隨雨勢愈晚愈冷 春節首波天氣狀況曝

中央氣象局表示，今晚起至明天鋒面通過，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，氣溫下降，北台灣溫度會明顯降至13、14度，且愈晚...

驚！知名酸菜魚連鎖店江小漁巴沙魚過期1年多 台中查獲39噸法辦

台中市衛生局昨聯合南投、彰化縣衛生局，稽查知名酸菜魚連鎖店江小漁，發現該店竟儲存過期一年多的巴沙魚(鯰魚)、芙蓉魚，以及醬料等...

全台110間郵局系統當機原因曝光 12:50全面恢復正常

農曆春節將至，全台110間郵局系統今天上午9點起卻無法順利連線，地點分布全台各縣市，影響儲匯、郵務、換鈔及提領現金等服務...

傳遭駭疑賴清德、張忠謀、郭台銘等名人個資外流 華航回應了

華航本月初收到匿名網路勒贖信件，第一時間啟動防禦應變措施，確認各項資通系統作業正常，但近日疑似於駭客網站出現部分外流個資...

餐飲業招募一日工讀生 雇主未投保恐觸犯三法倒大楣

疫情趨緩，餐廳迎來復甦契機，尾牙、春酒、喜慶宴客需求大，衍生的是更嚴重的缺工問題，許多餐飲業者招募一日或短期工讀生填補正職人力缺口，不僅讓用餐品質大打折扣，一不小心可能發生席間意外，甚至可能因為工讀生沒有健檢而傳染疾病，業者若便宜行事未幫工讀生投保，不僅將衍生後續賠償問題，更可能倒大楣一次觸犯三法，得不償失。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。