嘉義、台南3禽場染禽流感 今年已累計10場

動植物防疫檢疫局今指出，家畜衛生試驗所通知台南市西港區1蛋雞場（1萬3590隻）、佳里區1紅羽土雞場（1萬9665隻）確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），另嘉義縣溪口鄉1鵪鶉場（2萬5,429隻）確診H5N2亞型（b分支）HPAI，合計3場。上述禽場業已依標準作業程序完成撲殺銷毀作業。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計10例，包括陸禽9場、鵝1場。

防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家日韓去年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國從去年10月17日至今已有63禽場確診H5N1亞型HPAI(b分支)，日本自去年10月28日至今已有69禽場(含關聯場)確診H5N1亞型HPAI，創日本禽場案例數新高，台灣目前進入候(野)鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險仍高。

防檢局指出，明日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，易造成禽隻緊迫，呼籲養禽場業者留意禽隻保溫與禽舍防鳥措施，並持續落實各項門禁管制，避免其他動物進出場區，人員、車輛、運輸載具及器具應落實進出消毒等生物安全工作，以降低疫情發生及擴散。

防檢局表示，業者應每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常、立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，將依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償，且另處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

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