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明冷氣團南下伴隨雨勢愈晚愈冷 春節首波天氣狀況曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北台灣溫度會明顯降至13、14度，且越晚越冷。本報資料照
明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北台灣溫度會明顯降至13、14度，且越晚越冷。本報資料照

中央氣象局表示，今晚起至明天鋒面通過，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，氣溫下降，北台灣溫度會明顯降至13、14度，且愈晚愈冷，另因水氣增多，各地都將出現降雨。下周小年夜(20日)、除夕(21日)東北季風增強，北部、東半部地區持續有雨，北台灣溫度約15、16度，其他地區則為20至22度。

氣象預報員趙竑表示，今晚到明天鋒面通過、大陸冷氣團南下，水氣增多，各地出現降雨。下周一(16日)、周二(17日)迎風面北部、東半部有局部短暫雨，其他地方則為多雲到晴，其中，中南部山區周一也有零星飄雨機會，17日就會減緩。

趙竑指出，下周三(18日)、周四(19日)冷氣團減弱，剩桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，新竹以南為多雲到晴。下周五(20日)小年夜、周六(21日)除夕東北季風增強，雨區擴大至北部、東半部都有短暫雨。整體來看，今晚及明天各地有較多雨勢，緊接一路到除夕剩北部地區有雨勢變動，其他地區為多雲到晴。

趙竑指出，溫度方面，今天各地溫暖，高溫普遍達27至30度，明天北台灣溫度會明顯下降至13、14度，且越晚越冷，其他地區低溫約18至20度，白天可望達22度，期間最低溫為下周一、周二清晨，北部、東北部地區約11、12度，中南部地區約13、14度，東部地區約14至16度。

他表示，下周三(18日)、周四(19日)稍有回溫，北部地區約18、19度，其他地區20至23度。下周五(20日)小年夜、周六(21日)除夕迎東北季風，北台灣約15、16度，其他地區約20至22度。

氣象局也提醒，明天清晨西半部地區、金門、馬祖仍有局部霧或低雲影響能見度，但隨著冷空氣南下，預計明天就會趨緩，不會影響至春節。另外，明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖也要留意易有長浪發生。

冷氣團 除夕 馬祖

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