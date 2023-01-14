變天了！氣象局發布8縣市低溫特報 明起低溫下探6度

疫情趨緩，餐廳迎來復甦契機，尾牙、春酒、喜慶宴客需求大，衍生的是更嚴重的缺工問題，許多餐飲業者招募一日或短期工讀生填補正職人力缺口，不僅讓用餐品質大打折扣，一不小心可能發生席間意外，甚至可能因為工讀生沒有健檢而傳染疾病，業者若便宜行事未幫工讀生投保，不僅將衍生後續賠償問題，更可能倒大楣一次觸犯三法，得不償失。

2023-01-14 15:47