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變天了！氣象局發布8縣市低溫特報 明起低溫下探6度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天(15日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降。聯合報系資料照
明天(15日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降。聯合報系資料照

明天(15日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降，中央氣象局今針對8縣市發布低溫特報，影響時間為明天傍晚至下周一(16日)下午，除了基隆、台北、新北、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生機率，連江縣更將下探6度低溫。

氣象局表示，明大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，明傍晚起至16日基隆、台北、新北、桃園有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江縣有持續６度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，新竹、苗栗及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，提醒民眾注意防範。

中央氣象局針對8縣市發布低溫特報。圖／氣象局提供
中央氣象局針對8縣市發布低溫特報。圖／氣象局提供

冷氣團 桃園

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