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彰化八卦山路況單純 旅宿業者看好商機祭優惠

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「清水那方」日式泡腳池免費泡腳。圖／清水那方提供
彰化縣「清水那方」日式泡腳池免費泡腳。圖／清水那方提供

台灣中部山區和東部，每逢連假總是路況多，彰化縣旅宿業者看準商機，推出露營區豪華帳蓬新春優惠價，遊客不但在都市近郊里山享受芬多森，還可參加鄰近的古道探幽，一舉多得。

新春連假就快來到，偏偏通往東部的捷徑坍方，彰化地區許多民眾討論到鄰近縣市山區旅遊，談到國道屢屢打結龜速難行，不禁為新春戶外活動大傷腦筋，位在八卦山麓的彰化縣社頭鄉「清水那方」豪華露營區，業者配合園區本來就有的日式木造建築布置日式造景給遊客「偽出國」感覺，不到日本也能享受日式泡腳樂。

「清水那方」業者今天表示，園區面積11公頃全台首創豪華SPA露營帳篷在樹林間，住宿其間一早醒來就是婉轉鳥叫聲聲入耳，空氣清新怡人，新春期間紙傘、燈籠、繪馬等日本元素裝飾園區各個角落，一次滿足散步、健走、拍照打卡的里山旅遊樂趣。

新春期間，社頭清水岩生態文創協會在大年初三到初五，一連3天各舉辦一梯次的十八彎挑鹽古道生態觀察，民眾到古剎清水岩寺完成報名且當天上午9點10分前完成報到手續，可獲贈清水岩寺兔年錢母與吊飾福袋。

「清水那方」也有好康，豪華四人帳蓬下殺四五折，元月29日至2月5日每人1800元起，附有豪華buffe早餐，希望更多遊客到彰化，在「清水那方」露營區山林度假，順遊八卦山古道、社頭鄉織襪觀光工廠、產業館，促進彰化地方產業發展。

彰化縣「清水那方」豪華露營帳蓬就在八卦山林之間。圖／清水那方提供
彰化縣「清水那方」豪華露營帳蓬就在八卦山林之間。圖／清水那方提供

露營區 社頭鄉

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