年節伴手禮這裡買！竹縣柑桔美食生活節今明2天舉行
「2023新竹縣柑桔美食生活節」正式登場，今、明2天在新竹縣政府廣場有來自寶山、北埔、峨眉、新埔、關西等鄉鎮產地直送的新鮮柑桔，購買5斤以上可參加抽獎iPhone 14手機，20斤以上可兌換柑桔抱枕，新竹縣長楊文科當起最佳銷售員，高呼鄉親快來買橘子；會中也同時舉行111年冬季東方美人茶（膨風茶）比賽頒獎，現場氣氛熱鬧滾滾。
楊文科說，新竹縣是柑桔的故鄉，所種植柑桔口感多汁甜美且種類多元，包括椪柑、茂谷柑、海梨柑、桶柑、虎頭柑、美人柑、砂糖橘等，總種植面積達2267公頃，每年有約4萬1900公噸產量，產值達13.69億元，居全台之冠。
縣府農業處表示，周六、周日2天活動集結美食市集，民眾除了可以在現場買到各品種柑桔、傳統客家美食之外，同時舉辦「柑桔滿斤抽iPhone」活動，民眾購買柑桔5斤就送紅包袋、摸彩券，抽獎獎項包含iPhone、Apple watch、電視、吸塵器等。
周六活動當日也舉辦「寶寶抓柑桔計量賽」，邀請12個月到18個月大，以及19個月至24個月大的孩子參加，邀請家長以柑桔為元素幫孩子Cosplay打扮，限時3分鐘，從跑道起點至終點來回運送柑桔，前3名優勝者可獲得柑桔禮盒、竹縣農特產品、紅包袋等獎品。
活動還規畫有「野餐佈置比賽」，報名即可獲得5斤柑桔禮盒，前3名還有機會獲得獎金。周末2天活動也有音樂展演、茶花苗發放、食農教育活動，食農教育活動包含米食製作體驗、柑桔清潔劑等。
此外，今天也同步舉行111年冬季東方美人茶（膨風茶）比賽頒獎，本次由峨眉鄉楊隆茶園拿下特等獎，以及4個頭等獎、1個頭等三獎。峨眉鄉峨眉茶行拿下3個頭等獎、1個頭等二獎、1個頭等1獎。峨眉鄉徐耀堂拿下頭等獎。峨眉鄉楊世瑩拿下4個頭等獎、1個頭等六獎、1個頭等三獎。峨眉鄉陳瑞書拿下頭等五獎。竹北市大自在空間拿下頭等獎，北埔鄉姜禮杞拿下頭等獎。
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